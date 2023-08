Au milieu d'un paysage diplomatique en constante évolution, une lueur d'espoir brille dans le domaine de la coopération aérienne internationale. Le Département des transports des États-Unis (USDOT) a annoncé une décision qui pourrait marquer un tournant dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Selon cette annonce, le nombre de vols de passagers entre les deux pays devrait doubler au cours de la dernière partie de l'année. L'administration Biden a approuvé cette initiative, soulignant ainsi un signe positif de coopération entre les deux géants économiques.

Cela marque une étape importante dans les efforts continus pour renforcer les liens économiques et culturels entre les nations. Alors que les relations internationales ont connu des turbulences ces dernières années, cette décision témoigne d'une volonté mutuelle de progresser ensemble malgré les divergences. Dès le 1er septembre, la première phase de cette initiative entrera en vigueur, augmentant le nombre de vols entre les deux pays de 12 allers-retours hebdomadaires à 18. Cette expansion vise à répondre à la demande croissante de voyages, en particulier autour de la rentrée universitaire.

Les responsables de l'ambassade de Chine à Washington ont exprimé leur soutien à cette initiative, soulignant l'importance de faciliter les échanges éducatifs et culturels entre les deux pays. La deuxième phase, qui débutera le 29 octobre, permettra d'aller encore plus loin, avec un total de 24 vols à destination et en provenance de la Chine. Cela témoigne de la confiance mutuelle et de l'engagement envers une coopération aérienne renforcée. L'accord a été soigneusement négocié et repose sur une base d'égalité, reflétant ainsi la volonté des deux nations de travailler ensemble pour promouvoir la connectivité et les échanges.

Il convient de noter que cette expansion ne se limite pas aux transporteurs chinois. Les transporteurs américains devraient également bénéficier de l'augmentation des vols. Les compagnies aériennes des deux côtés envisagent déjà de nouvelles opportunités, telles que le lancement de nouveaux services, la reprise de vols interrompus et l'extension des liaisons existantes. Par exemple, Air China a entamé les démarches pour ajouter un nouveau vol hebdomadaire entre Pékin et Los Angeles, tandis que d'autres transporteurs comme China Eastern, China Southern et Xiamen Airlines envisagent d'étendre leurs services vers de nouvelles destinations aux États-Unis.

Cette initiative arrive à un moment où la Chine a levé les restrictions de voyage imposées pendant la pandémie mondiale. Les marchés clés tels que l'Australie, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis sont désormais accessibles aux voyageurs chinois, créant ainsi un climat favorable à la reprise des voyages internationaux. Les deux nations anticipent avec optimisme une augmentation de la demande de voyages à mesure que l'année universitaire commence, de fin août à début septembre.