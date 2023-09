Du 13 janvier au 11 février prochain, la Côte d’Ivoire abritera la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Cette grande messe du football africain s’annonce palpitante, car tous les cadors continentaux seront représentés. Les Lions de la Teranga, champions en titre sont annoncés comme les grandissimes favoris. Cependant, la concurrence sera rude avec des sélections qui viendront en RCI avec de grandes ambitions. Aliou Cissé réussira-t-il l’exploit de conduire ses hommes vers un second sacre ? Le groupe sénégalais en tout cas ne manque pas de talents.

Ce vendredi 22 septembre, la légende de la musique sénégalaise, Youssou Ndour était sur le plateau de RFI dans l’émission Radio Foot International. Grand passionné de Football, l’ex-ministre de la Culture s’est exprimé sur les chances du Sénégal à la prochaine CAN. Selon l’interprète de Birima, une contrainte majeure pourrait constituer un frein sur la route vers le deuxième sacre des Lions de la Teranga. Il s’agit du renouvellement générationnel.

Selon Youssou Ndour, Aliou Cissé doit trouver la bonne formule pour associer les cadors de la sélection aux jeunes pousses. "Il y a embouteillage, parce qu’il y a une génération qui a gagné cette Coupe d’Afrique en 2022. Entre-temps, on a vu émerger de jeunes talents qui en veulent et que les gens adorent. Donc, Aliou (Cissé), je crois qu’il aura un problème de choix, mettre l’équipe qu’il faut. Si on se base sur des noms, les autres équipes peuvent arriver avec un peu plus de fraîcheur et peut-être battre le Sénégal lors de cette Coupe d’Afrique là. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. Amener de la nouveauté, tout en gardant l’ossature". Ainsi donc, d’après l’icône de la musique, le Sénégal a toutes ses chances, mais il va falloir faire attention pour trouver l’équilibre entre les différentes générations.

Les Lions de la Teranga ne doivent pas se reposer uniquement sur leurs grands noms comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye au risque de se faire surprendre par des équipes qui connaissent la manière de fonctionner de ses superstars. Le chanteur a déclaré qu’il faut qu’Aliou Cissé laisse la chance aux jeunes joueurs de s’exprimer pleinement même si pour cela, certaines têtes d’affiche doivent accepter réduire leur temps de jeu. On ose croire que le sélectionneur des Lions entendra le message.