Le magnat de la technologie et entrepreneur Elon Musk vient de marquer un nouveau coup dans le monde de la défense spatiale. SpaceX, la société qu'il a cofondée, a récemment remporté un contrat substantiel avec l'US Space Force pour son projet Starshield, étendant ainsi son rôle en tant qu'entrepreneur de la défense. Ce contrat, attribué par le Pentagone, représente une étape significative dans la carrière déjà impressionnante de Musk.

Starshield est un projet axé sur les communications par satellite personnalisées, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la sécurité nationale. Il s'agit d'une version spécifique militaire du système Internet par satellite Starlink de SpaceX. Cette distinction est cruciale, car elle signifie que Starshield sera déployé pour des applications et des missions stratégiques au service de la défense américaine. Le contrat, attribué à SpaceX le 1er septembre, a une valeur maximale de 70 millions de dollars.

Il couvre une période d'un an et comprend diverses composantes essentielles du service Starshield. Cela englobe l'ensemble du système, depuis la constellation Starlink jusqu'aux terminaux utilisateurs, en passant par les équipements auxiliaires, la gestion du réseau, et bien d'autres services connexes. L'ampleur du contrat témoigne de l'importance que l'US Space Force accorde à la mise en place de Starshield pour répondre à ses besoins de communication avancée. La Space Force a confirmé l'attribution du contrat à SpaceX, aux côtés de 18 autres entreprises, dans le cadre d'un programme géré par le bureau des communications commerciales par satellite de l'agence.

Cette démarche s'inscrit dans une tendance plus large du Pentagone à collaborer étroitement avec des acteurs privés pour renforcer ses capacités spatiales. SpaceX, en particulier, est déjà un fournisseur majeur de services de lancement de fusées pour le gouvernement américain. Starlink, le service Internet par satellite grand public et d'entreprise de SpaceX, a également suscité un intérêt croissant de la part du Pentagone. Cette technologie a été utilisée pour fournir des connexions Internet dans des zones éloignées et pour des opérations sur le terrain, démontrant ainsi son potentiel pour les missions militaires.

Bien que SpaceX n'ait pas encore dévoilé de détails spécifiques sur la portée et les capacités exactes de Starshield, le contrat le positionne fermement comme un acteur clé dans le domaine de la défense spatiale. La société promet une offre "de bout en bout" dédiée à la sécurité nationale, offrant des capacités distinctes de son réseau grand public et d'entreprise Starlink. Cette attribution de contrat intervient peu de temps après que SpaceX ait remporté un contrat en juin pour la fourniture de terminaux au sol Starlink destinés à être utilisés en Ukraine, soulignant ainsi la portée internationale croissante de l'entreprise de Musk.