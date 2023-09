La Fédération béninoise de ‘’Adji’’ (Domino) a installé ce jeudi 31 août 2023 août 2023 à Cotonou, les nouveaux membres de la Ligue Littoral de ‘’Adji’’ en présence des passionnés de ce jeu ludique et des responsables des différents clubs qui composent cette Ligue. Le vice-président de la Fédération béninoise de ‘’Adji’’, Marcelin Ahouangan a d’abord, dans ses mots d’installation des membres du bureau de la Ligue Littoral de ce jeu traditionnel, exprimé sa joie. Il leur a prodigué de sages conseils avant de les envoyer en mission. Quant au président de la Ligue du Littoral de ‘’Adj’’, Gaspard Alofa il entend travailler de concert avec les pionniers pour la promotion de cette discipline dans sa ligue. Le colonel Christophe Gnimavo a de son côté déclaré que « l’enfant qui pratique cette discipline doit être éveillé » et que ce jeu traditionnel est un « médicament » pour l’être humain.

Et Saturnin Agbota de laisser entendre que la passion qu’ils ont pour la discipline, est leur médicament. Pour le vice-président de la Ligue du Littoral « Adji », Georges Nadozonon, ledit jeu traditionnel « permet d’oublier les soucis, les problèmes de la vie, de ne pas souffrir des problèmes d’hypertension liés à la réflexion et aux soucis ». Pour M. Nadozonon, c’est un jeu qui est basé sur le calcul et « quand vous ne savez pas faire, vous ne pouvez pas gagner ». Il a par ailleurs ajouté que « quelqu’un qui le fait doit être très intelligent ». Le vice-président de la Ligue du Littoral « Adji » a laissé entendre que les membres qui composent ce bureau entendent œuvrer pour étendre la discipline aux autres communes et organiser des compétitions du jeu ‘’Adji’’ un peu partout au Bénin.

Les membres du bureau de la Ligue du Littoral

Président : Gaspard Alofa

Vice-président : Nadozonon Georges

Secrétaire Général : Dandjlessa Bertrand

Secrétaire Général adjoint : Ludovic Zogo

Trésorier général : Bloukoutou T. Célestin

Trésorier général adjoint : Ahouandjinou Laurent

Responsable à l’Organisation : Hessou Marc

Responsable adjoint à l’organisation : Houessinon Florent

Chargé à la communication : Ayokou Elie