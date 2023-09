Le Bénin est en train de se hisser à la tête d’un sport : le maracana. En effet, la sélection béninoise a battu le Togo (1-0) en demi-finale, hier vendredi 29 septembre 2023, se qualifiant ainsi pour la finale de la 10ᵉ édition de la CAN de maracana, dans la catégorie des séniors. La finale se jouera donc entre le Bénin et la Côte d’Ivoire. La victoire remportée par l’équipe des Séniors réjouira certainement les super séniors qui avaient été éliminés. Cela, en dépit de la difficulté rencontrée lors du match. L’équipe togolaise aurait pu renverser la situation à deux minutes de la fin, avec un penalty raté.

Un but marqué à 15 secondes de la rencontre

Il avait été sifflé par l’arbitre après qu’un défenseur béninois avait touché la balle de sa main. Cependant, le capitaine togolais Yao Akpeguede n’est pas parvenu à profiter de cette occasion, permettant aux Guépards de maintenir le score. Mais à 15 secondes de la fin du match, le Béninois Moumouni Salifou a marqué le but de la rencontre. La finale entre la Côte d’Ivoire et le Bénin aura lieu ce samedi 30 septembre 2023. Notons que l’équipe ivoirienne est parvenue à se qualifier pour la finale après avoir battu le Cameroun (2-0). Il faut dire que, dans son ensemble, l’organisation par le Bénin de la Coupe d’Afrique de Maracana est réussie.

Elle avait été saluée par la Fédération Internationale de Maracana Associations (FIMAA). Suite à la visite des experts le 9 août 2023, dans le but de constater l'évolution des travaux préparatoires, cette dernière avait exprimé sa satisfaction. Dr Herbert Kamgang avait saisi l’opportunité pour prodiguer des conseils au Comité de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana dirigé par Élias Béhanzin, tout en faisant des apports à toutes les commissions et au président du comité d’organisation. « Je ferai un rapport fidèle de tout ce que j’ai vu et qui entre en compte dans l’organisation de cette compétition à la Fimaa qui se chargera de faire ces observations », avait-il déclaré.