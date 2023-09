Toutes les activités pédagogiques et travaux dirigés seront suspendus dans toutes les entités de l'Université d'Abomey-Calavi du 25 au 29 septembre 2023. Cette décision a été prise par le recteur Félicien Avléssi dans le cadre du 8eme colloque scientifique international de l'Université d'Abomey-Calavi. Le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi a décidé que toutes les activités pédagogiques et travaux dirigés soient suspendus afin que les étudiants et les professeurs puissent participer librement au 8ème colloque scientifique international de l'UAC.

Lequel colloque ayant pour thème: ‹‹Valorisation des savoirs endogènes : gage d'un développement durable ››, se tiendra du 25 au 29 septembre prochains. Au cours de cette activité, des thématiques relatives aux domaines tels que Arts, Lettres et Sciences Humaines ; Sciences Exactes et Sciences de l’Ingénieur ; Sciences Naturelles et Agronomiques ; Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion Sciences de la Santé et des Activités Physiques et Sportives seront abordées.

La diffusion à grande échelle des résultats et produits de recherches et d'innovations fondée sur les savoirs endogènes pour la valorisation économique à travers le réseautage et le partenariat, la mise en lumière des produits et résultats de recherches issus des savoirs et savoir-faire endogènes et leur application pour l'atteinte des ODD, l'échange des résultats scientifiques entre les acteurs de tous horizons et de différentes disciplines, contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des résultats de recherches, des innovations technologiques, et des inventions sont les objectifs de ce colloque. Des séances de rattrapage peuvent être organisées pour ces quatre jours de suspension des activités pédagogiques.