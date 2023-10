Publicité

Les journées ''Port Ouvert'' organisées par le Port Autonome de Cotonou avec l’appui et la collaboration du ministère du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, ont connu leur épilogue le samedi 21 octobre 2023 par un géant concert. Les Journées « Port Ouvert », organisées par le Port Autonomes de Cotonou et lancées le vendredi 20 octobre dernier, se sont achevées le 21 octobre 2023 à Cotonou, sur la Place de l’Amazone.

Basées sur le thème : « Le Port de Cotonou, d’hier à Aujourd’hui », ces journées ont permis aux populations de découvrir les activités qui sont quotidiennement menées au PAC à l'insu du grand public pour le développement du Bénin, les infrastructures du Port Autonome de Cotonou, ses projets de transformation, à travers des expositions B2B, des panels et discussions, des visites guidées, des balades en mer, des échanges avec les professionnels du secteur portuaire et maritime, et plusieurs animations pendant deux journées d’évènement et d’exposition médiatique.

Publicité

Les activités liées à ces journées se sont achevées dans la soirée du samedi 21 octobre dernier par un géant concert. Les panels de discussion ont porté entre autres sur les activités du Port Autonome de Cotonou et sur l'inclusion des femmes dans les grandes décisions. Ces activités ont connu la présence des acteurs majeurs de la communauté portuaire du Bénin et de la sous-région, des décideurs, des pouvoirs publics, des acteurs du gouvernement, des entreprises du secteur public et privé.