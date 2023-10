Publicité

Un fait inhabituel s’est produit dans la matinée du samedi 14 octobre 23 à Parakou. A l’origine un individu qui se présente comme un acheteur dans un point de vente de l’essence de la contrebande dit Kpayo. Par la force des choses le présumé voleur a eu la vie sauve grâce à l’intervention des éléments de la police républicaine qui sont arrivés le sauver des mains de la population.

Un présumé voleur a évité de justesse la vindicte populaire après avoir chipé un bidon d’essence de 10 litres frelatée, communément appelée « Kpayo ». Selon les informations relayées par nos confrères de Fraternité FM de Parakou, l’individu mal intentionné s’est rendu dans un point de vente d’essence dans l’intention de dérober un bidon d’essence. « Il est arrivé sur une moto haojoue gros corps de couleur chocolat pour prétendre acheter du carburant. Avant qu’être servi, il arrache un bidon d’essence et prend la fuite » rapporte un témoin.

Malheureusement pour ce dernier, il a été arrêté dans sa fuite par la population, qui a par la suite là proprement lyncher avant de le laisser aux éléments de la police républicaine. Conduit au commissariat, le jeune voileur a été placé en garde à vue et sera dans les jours à venir présenter au procureur. Il faut rappeler que les cas de vols d’essence deviennent de plus en plus récurrents dans le nord du pays, précisément dans la commune de Parakou.