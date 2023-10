Mathilde Toussaint Agboton alias Thyldah a lancé le clip-vidéo de son deuxième single intitulé ‘’Géants’’ le dimanche 1er octobre 2023 à ‹‹ Le Black Club ›› de Cotonou. Ce deuxième single de l’artiste bénino-réunionnaise a été enregistré dans un studio de l’île de la Réunion et le clip-vidéo a été tourné au Bénin Précisément à Cotonou et à Ouidah. “Comme des géants sur le toit du monde…”, tel est le refrain du nouveau single de Thyldah. A travers ce morceau, l'artiste veut donner de la force aux gens de continuer à faire ce qu’ils font.

Elle invite toute personne à s'armer d'énergie et de courage pour réussir ce qu'elle aime et faire le bonheur de ceux qu'elle aime. Thyldah soutient qu'il est important de vivre ‹‹ avec les gens qu’on aime, des gens qui nous soutiennent, qui nous permettent d’être qui on est et de poursuivre notre destinée ››. Ce que Mathilde Toussaint Agboton aime, c'est la musique. Elle est consciente que tout le monde n'est pas obligé d'aimer la même chose. Elle demande à chaque personne de prioriser ce qu'elle aime et ceux qu'elle aime.



Cette soirée de lancement a été l'occasion pour Thyldah d’avoir un contact avec la jeunesse béninoise et tous ceux qui lui manifestent leur admiration et soutien à travers les réseaux. ‹‹ J'aime être ici. Je suis aussi un fruit de ce pays , puisque mon père est Béninois. C'est un pays avec lequel j’ai un fort attachement, j’ai une forte connexion avec le peuple et la terre béninoise. Donc s'ils ne m’aiment pas, ma vie va être difficile. J’espère qu’ils vont aimer ce que je fais ››, a couclu l'artiste bénino-réunionnaise. Thyldah a impliqué beaucoup de danseurs et chorégraphes béninois dans la réalisation du clip-vidéo de ‘’Géants’’. Il s'agit d'un morceau de pop avec des influences africaines et du Jazz. Amoureuse de la musique depuis son enfance, Mathilde Toussaint Agboton alias Thyldah a joué au Conservatoire de Valences et enseigné la musique à Barcelone. Elle a tourné sur les plus grands festivals de Jazz. Elle sait faire voyager le public sans décollage, juste en se servant de son piano. Selon l’artiste Kamal Radji, pour faire vivre autrement la musique en Afrique, Thyldah est un talent béninois qui devrait inspirer car, elle sait actualiser sa musique en tenant compte de l'évolution du monde. Un avis soutenu par le directeur des arts et du livre du ministère de la culture, du tourisme et des arts Blaise Tchétchao qui apprécie l'évolution de Thyldah. A l’endroit de ceux qui pensent que le Jazz, rythme par lequel, Thyldah a pu conquérir le public, est une musique élitiste, Kamal Radji a déclaré qu’il s’agit d’un rythme d'origine africaine.