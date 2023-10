Publicité

La dette américaine et la domination du dollar sont des sujets brûlants dans l'actualité financière, et l'investisseur Jim Rogers sonne l'alarme. Il souligne que la dette des États-Unis a atteint des sommets dangereux, et que la pérennité de la domination du dollar américain est en péril. Une nouvelle qui tombe au moment où la dédollarisation est devenue une tendance dans certaines puissances de ce monde.

Jim Rogers, ancien partenaire de George Soros et co-fondateur du Quantum Fund et du Soros Fund Management, apporte une perspective avertie à la conversation. Il met en lumière le fait que les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus endetté de l'histoire, une situation qui, selon lui, ne peut pas perdurer indéfiniment. L'histoire économique montre que de telles dettes massives ont souvent été suivies de souffrances économiques. Il avance l'idée que l'ère du dollar américain en tant que monnaie dominante touche à sa fin.

Le yuan, concurrent sérieux mais ...

Aucune devise n'a conservé sa suprématie pendant plus d'un siècle ou un siècle et demi, et il estime que le dollar ne fera pas exception. Cependant, il identifie le yuan chinois comme le concurrent le plus sérieux du dollar, mais estime que sa montée en puissance dépendra de la déréglementation et de l'accessibilité universelle en Chine. En ce qui concerne les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), Jim Rogers les qualifie de création imaginative, suggérant que leur union n'est pas aussi solide qu'on pourrait le penser. Il reconnaît le potentiel de chacun de ces pays, mais souligne également que les alliances internationales peuvent être éphémères.

Jim Rogers émet également des avertissements concernant la surévaluation d'actifs populaires à l'échelle mondiale. Les marchés boursiers sont en territoire historique, les taux d'intérêt sont à des niveaux records, et l'immobilier est en bulle dans de nombreuses régions. "La plupart des marchés obligataires sont dans une bulle - les taux d'intérêt ont été les plus bas jamais enregistrés dans une grande partie du monde. Dans de nombreux endroits, l'immobilier est une bulle", a estimé le célèbre investisseur américain.

Cependant, il note une exception notable : les matières premières. Pour lui, les matières premières sont la classe d'actifs la moins chère à l'heure actuelle. "La classe d'actifs la moins chère que je connaisse est celle des matières premières", a laché l'investisseur américain Jim Rogers. Il souligne que des produits comme le sucre et l'argent sont loin de leurs sommets historiques, ce qui offre un potentiel d'investissement intéressant. Les produits agricoles et les métaux sont particulièrement attractifs à ses yeux.