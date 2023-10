Énergie au Mali: la société chinoise Huawei déploie des solutions ambitieuses

Publicité

Au cœur de la capitale malienne, l’hôtel Radisson Collection de Bamako est devenu le théâtre d’une révolution énergétique. Huawei Technologies Mali SARL, en partenariat avec Envol Technology, a organisé le Digital Power Day, dévoilant ses solutions avant-gardistes en matière d’énergies solaires et hybrides. Ces innovations, baptisées Power-M et Power-S, esquissent un futur radieux pour la transition énergétique malienne, englobant tant le secteur public que le secteur privé.

Face à un défi continental, où moins de la moitié des résidents de l’Afrique subsaharienne ont accès à l’électricité, Huawei met l’accent sur la nécessité des énergies renouvelables. En tirant parti du potentiel solaire exceptionnel de l’Afrique, la firme chinoise aspire à ce que les énergies vertes constituent un pilier majeur de la consommation énergétique africaine dans la décennie à venir.

M. Enzo, à la tête de Huawei Mali, a exprimé la vision technologique de l’entreprise. Insistant sur le rôle pivot des technologies numériques pour maximiser le potentiel solaire du Mali, il a également affirmé l’engagement de Huawei à collaborer étroitement avec les entités publiques et privées du pays. L’objectif ? Faciliter et accélérer la transition énergétique malienne tout en réduisant l’empreinte carbone.

Les solutions Power-M et Power-S incarnent cette ambition. La première, une solution d’alimentation hybride, s’avère particulièrement adaptée aux zones dépourvues d’une connectivité réseau stable. Quant à la Power-S, elle se destine aux besoins énergétiques des secteurs commerciaux et industriels, offrant une alimentation fiable et continue pour diverses infrastructures allant des fermes aux centres commerciaux.

Birama Diourté, du Ministère chargé de l’Énergie, a reconnu le potentiel de ces innovations. Selon lui, l’intégration de telles technologies dans des programmes d’électrification robustes pourrait améliorer considérablement les conditions de vie des Maliens. Il a également invité les acteurs présents à mettre ces initiatives au service du développement énergétique du Mali.

En présence de représentants de l’Agence des Énergies Renouvelables et de l’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique, l’événement a offert une plateforme d’échange enrichissante. Il est clair que Huawei, avec son expertise et ses solutions innovantes, est prête à jouer un rôle clé dans le voyage énergétique du Mali vers un avenir plus durable.