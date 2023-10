Grand Prix Littéraire du Bénin: Les lauréats connus le 03 novembre prochain

Publicité

La 5ème édition du Grand prix Littéraire du Bénin va connaitre son épilogue le vendredi 03 novembre prochain. La cérémonie de distinction de cette grande activité qui se veut culturelle, aura lieu à partir de 19 heures dans la salle Bleue du Palais des Congrès de la ville de Cotonou. Une distinction qui permet de mettre en valeur la diversité éditoriale nationale et d’inciter la création littéraire nationale.

Pour cette édition, il aura au total, trois (03) différents prix qui seront décernés. En plus du Grand Prix Littéraire, il y aura les deux spéciaux qui sont : le prix de l’éditeur et le prix du journaliste littéraire. Les deux prix spéciaux ont pour but de distinguer et de récompenser l’éditeur et le journaliste critique ou le chroniqueur littéraire qui ont le plus marqué par leurs productions, la vie littéraire du pays au cours de ses trois dernières années.

Publicité

Il faut rappeler que cette prestigieuse compétition nationale a été instituée depuis les années 2019 par le ministère du Tourisme, de la culture et des Arts. Elle permet non seulement de mettre en valeur la diversité éditoriale nationale et d’inciter la création littéraire nationale, mais également offre une occasion de détection et d’expression des meilleurs créateurs littéraires nationaux.

Le Grand Prix Littéraire du Bénin, est cette activité qui permet de réunir un grand nombre de personne et donc est une activité fédératrice en ce sens qu’elle mets aux prises les écrivains de toutes les régions du Bénin ainsi que ceux de la Diaspora qui sont intéressés par la culture et l’Art. Notons que les deux prix spéciaux ont été institués en 2021 lors de la précédente édition. Rendez-vous est pris pour le vendredi 03 novembre.