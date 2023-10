Publicité

Lors de la prochaine journée Fifa du mois d’octobre, les Guépards du Bénin ne vont plus affronter en amical, le Botswana mais plutôt les Leone Stars de la Sierra-Leone le 14 octobre prochain au Maroc. Il faut rappeler qu’il y a 2 ans à Conakry en Guinée, les Sierra- Léonais avaient pris le dernier billet qualificatif pour la Coupe d’Afrique des Nations (Can2022) en s’imposant à la sélection nationale du Bénin sur un score étriqué de 1 but à 0 après un interminable feuilleton avec la pandémie de Covid-19. Le but de la qualification des Leone Stars pour la phase finale de la Can 2022 a été inscrit sur penalty à la 19ème minute par Kei Kamara.

Or, le Bénin n'avait besoin en ce moment, que d’un seul point pour se qualifier à la différence de buts dans le Groupe L derrière le Nigeria. Précisions qu’il n’y a aucun changement concernant le match amical contre Madagascar prévu pour le 17 octobre 2023 au stade Béchir au Maroc. Pour rappel, le Bénin se prépare activement pour une nouvelle campagne qui démarre en novembre prochain. Il s’agit des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 où les Guépards du Bénin croiseront les crampons avec l’Afrique du Sud et Lesotho pour les 1ère et 2ème journées.