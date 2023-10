Publicité

La Chine mobilise actuellement de grands moyens pour assurer sa souveraineté technologique. En effet, l’Empire du Milieu est une référence absolue en termes d’innovation technologique. Les innovateurs et autres inventeurs chinois pilotent quelques-uns des projets technologies les plus audacieuses. Ce vendredi 13 octobre, la Chine a délivré la première certification au monde pour un taxi volant autonome électrique. Cette initiative est tout simplement une première mondiale et elle ouvre des perspectives incroyables pour le secteur du transport urbain. Il faut savoir que les taxis volants sont déjà disponibles en Chine.

De nombreux prototypes ont été conçus et il fallait juste l’accord du gouvernement central pour mettre un échantillon de ces engins révolutionnaires sur le marché. Dans les jours à venir, les taxis volants pourront faire l’objet d’opérations commerciales. Si les premières autorités ont donné leur feu vert pour la mise sur le marché du taxi volant, cela signifie qu’il a passé avec succès tous les tests de sécurité. L’engin est capable de voler de manière autonome au milieu du trafic aérien de manière sécurisée.

C’est l’entreprise EHang qui est le leader mondial du marché des taxis volants. C’est une gamme de ses engins volants qui a reçu la certification. Pour avoir cette autorisation, EHang a effectué une série de tests draconiens allant de la simulation des collisions avec des oiseaux et des pannes moteurs. Durant les périodes d’essais, le taxi volant d’EHang a réalisé près de 10 000 vols avec des passagers à bord.

L’engin volant est un biplace avec 30 km d’autonomie. Il a l’aspect d’un drone possédant huit bras et des hélices tout autour. Pour le moment, il est beaucoup utilisé dans le secteur du tourisme pour observer des paysages spectaculaires. Cependant, il est fort à parier que dans les années à venir, ces taxis volants vont faire partie intégrante de l’offre de transport dans les grandes villes chinoises. La Chine a donné le ton et il se pourrait que cette technologie soit implantée dans d’autres pays à court et moyen terme.

D’après des sources concordantes, faire certifier ce genre d’engins volants n’est pas une mince affaire. Le processus est très long et coûteux. La procédure est quasiment la même que celle concernant les avions de ligne. Les différents acteurs du domaine militent afin que les procédures soient allégées. La Chine a réalisé de gros efforts dans ce sens. Cependant, aux États-Unis et en Europe le processus est encore très complexe. Les chinois commencent à s’approprier les taxis volants et d’autres innovations sont en cours pour améliorer l’expérience des passagers. Nous sommes clairement au début d’une nouvelle ère pour le transport urbain.