Aujourd’hui, on s’intéresse à un sujet croustillant, qui intéresse énormément de personnes en France ! Le monde des jeux d’argent est très controversé et fait l’objet de nombreuses restrictions dans l’hexagone, mais est-ce que le Web3 va permettre l’autorisation de ces jeux ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre.

Pour commencer, nous trouvons primordial de définir la notion de Web3 pour comprendre s' il pourra changer le secteur des jeux d’argent en France. Clairement, cela désigne la nouvelle évolution d’internet qui devrait se produire dans les années à venir, passant de notre Web2 centralisé actuel à un Web3 décentralisé. Cette avancée est possible grâce à la nouvelle technologie de blockchain et aux contrats intelligents qui ouvrent de nouvelles portes au monde d’internet !

Les jeux d’argent en ligne sont effectivement touchés directement par ces nouvelles évolutions technologiques. Nous avons constaté dès l’arrivée du Bitcoin en 2008 l’émergence de nouveaux casinos en ligne 100 % crypto. Ce phénomène ne cesse de s’accroître au fil de l’adoption des crypto-monnaies. Force est de constater que la décentralisation de la finance (DeFi) et l’arrivée des nouvelles monnaies numériques permettent à de nombreux joueurs en France de jouer déjà à des jeux d’argent.

Des nouvelles plateformes se sont rapidement positionnées comme les nouveaux leaders dans le monde des jeux en ligne. Ces sites attirent actuellement de nombreux utilisateurs en mettant en avant une expérience dans le Web3, où seules les monnaies de la DeFi sont autorisées. Les joueurs peuvent se connecter simplement en utilisant un wallet crypto tel que Metamask, Trustwallet ou autre. Son expansion rapide prouve que le Web3 est un game changer !

Pour le moment, la loi est toujours la même en France, uniquement les paris sportifs et le poker sont autorisés sur les sites réglementés par l’ANJ. Un projet de loi pourrait cependant changer la donne. En effet, le projet de loi “SREN”qui a été validé par le Sénat au mois de Juillet permettrait de réguler le vaste marché des NFTs sur le territoire Français. Dans sa forme actuelle, le texte autoriserait légalement les “Jeux avec des objets numériques monétisables”, ce qui laisse penser que les jeux de casinos en ligne pourraient potentiellement être autorisés.

Pour autant, les représentants du marché du casino en France n’ont pas été invités à participer aux discussions au sujet du SREN. Un reproche qui a clairement été partagé au sein du sénat surtout lorsqu’on sait que les jeux d’argent en ligne illégaux en France représentent 1.6 milliard d’euros. Cependant, les crypto-monnaies et les casinos du Web3 semblent avoir un temps d’avance sur des lois encore très floues dans l’hexagone. Avec des partis politiques de plus en plus jeunes, qui comprennent de plus en plus les défis de l’avenir, il est probable que l’État français comprenne que la légalisation permettrait un meilleur contrôle de cette nouvelle façon de jouer, qui semble inévitable.

Les crypto-monnaies donnent aujourd’hui un nouveau pouvoir au peuple mondial et au peuple français. Aucune institution et aucun gouvernement ne peut réellement bloquer et interdire l’utilisation du Bitcoin, Litecoin, Ethereum et d’autres monnaies décentralisées. Nous avons raison de penser que l’adoption croissante de ces devises va pousser et obliger notre pays à autoriser les jeux d’argent dans le Web3. Le Web3 devrait donc donner de la voix aux citoyens.