Face à la complexité politique et à la refonte des relations internationales du Niger, un convoi humanitaire essentiel, comprenant plus de 9 000 tonnes de marchandises du Programme alimentaire mondial (PAM), reste bloqué à la frontière entre le Bénin et le Niger. Depuis le coup d'État qui a conduit à la fermeture des frontières, l'acheminement de cette aide cruciale vers le Niger est devenu un casse-tête pour les équipes sur le terrain.

Les voies traditionnelles d'accès au Niger pour le PAM étaient soit via le Bénin et le port de Cotonou, soit par le Nigeria. Actuellement, ces deux itinéraires majeurs sont inaccessibles. La solution alternative consiste à traverser le Burkina Faso, bien que ce chemin présente des défis considérables en matière de sécurité. Jean Noel Gentile, représentant du PAM au Niger, a souligné la complexité de cette redirection, affirmant que cela prend du temps non seulement pour rediriger les convois mais aussi pour les sécuriser.

Des tensions avec le Bénin

Sur le plan politique, le Niger, actuellement dirigé par le régime militaire du général Abdourahamane Tchiani, traverse des bouleversements majeurs dans ses relations avec la France. Les déclarations récentes du président français Emmanuel Macron sur le retrait des troupes françaises du Niger ont été suivies par le départ de l'ambassadeur français à Niamey devenu persona non grata dans le pays. En réponse, le général de brigade et ministre de l'Intérieur, Mohamed Toumba, a déclaré que les troupes françaises partiront du pays, mais pas via le Bénin.

Le régime militaire en place a critiqué l'inefficacité des interventions françaises, en particulier face aux menaces terroristes. Cependant, l'ONU adopte une approche plus modérée, cherchant principalement à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Dans cette ambiance géopolitique en mutation, le Niger bénéficie du soutien de l'Alliance des États du Sahel, une coalition comprenant des pays comme le Mali et le Burkina Faso. Toutefois, la région du Sahel, avec ses défis politiques et sécuritaires, reste au centre de l'attention internationale.