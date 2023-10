Publicité

Dans un souci de transparence, la Major League Soccer (MLS), le championnat américain de football, a récemment publié un vaste document détaillant les salaires des joueurs qui évoluent au sein de la ligue. Les disparités salariales qui y sont exposées sont tout simplement ahurissantes. Sans grande surprise, la figure emblématique de la MLS, Lionel Messi, occupe la première place du classement des rémunérations.

L'Argentin, souvent surnommé "La Pulga," perçoit un salaire de base considérable de 11,4 millions d'euros, auquel peuvent s'ajouter divers bonus en fonction de ses performances. Au total, les émoluments de Messi atteignent la somme impressionnante de 19,4 millions d'euros. Il est important de noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des accords publicitaires et des partenariats que Messi peut avoir en dehors du terrain. Par conséquent, ses revenus réels sont probablement encore plus élevés que les 19,4 millions d'euros affichés.

Derrière Messi, mais pas loin en termes de salaire, on retrouve une autre figure de proue de la MLS en la personne de Lorenzo Insigne. L'ancien maestro du Napoli perçoit un salaire annuel de 14,6 millions d'euros, ce qui en fait le deuxième joueur le mieux rémunéré de la ligue. Il est suivi de près par Xherdan Shaqiri, qui gagne 7,8 millions d'euros par an. En quatrième position, le Mexicain Javier Hernandez, qui porte les couleurs du LA Galaxy, suivi de l'Italien Federico Bernardeschi, qui évolue à Toronto, avec des salaires respectifs de 7 millions d'euros et 5,9 millions d'euros.

Lionel Messi, icône mondiale du football, incarne l'excellence sur le terrain. Né en Argentine en 1987, il a gravi les échelons du FC Barcelone, où il a remporté incommensurables titres, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en 2021. Doté d'une agilité et d'une vision du jeu exceptionnelles, Messi a décroché de multiples Ballons d'Or, attestant de son génie. Il va certainement les années à venir collectionner de nouveaux trophées et titres avant de prendre sa retraite.

Top 5 des meilleurs salaires de la MLS