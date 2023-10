Publicité

Du 5 au 19 novembre 2023, la Côte d’Ivoire va accueillir la Ligue des champions féminine 2023 au stade Laurent Pokou de San-Pedro (Sud-ouest) et au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo (Nord). C’est dans ce cadre que la Confédération africaine de football (Caf) a procédé, le lundi 09 octobre 2023 à Abidjan au tirage au sort de la Ligue des champions féminine 2023 de football.

A l’issue de ce tirage au sort, les clubs Atletico (Côte d’Ivoire), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Sporting Casablanca (Maroc) et JKT Quens (Tanzanie) sont logés dans le groupe A. Quant au Groupe B, il regroupe AS FAR FC (Maroc), Ampem Darkoa (Ghana), Huracanes FC (Guinée Equatoriale) et AS Mandé (Mali). Il faut signaler qu’au terme de la compétition, les deux meilleurs clubs de chacun des groupes seront qualifiés pour les demi-finales où les vainqueurs s’affronteront pour la phase finale.

Précisons que c’est pour la première fois que la Côte d’Ivoire participe à la CAF Women’s Champions league qu’elle abrite également pour la première fois ledit tirage au sort de cette compétition. Le ministre ivoirien des Sports, Paulin Danho, a dans ses propos, laissé entendre que « la Côte d’Ivoire a voulu accueillir cette compétition pour rôder » leurs infrastructures, « et donner l’occasion au comité d’organisation de tester en grandeur nature la CAN à San-Pedro et à Korhogo, hors d’Abidjan ».

Composition des deux groupes

GROUPE A:

Athletico FC d’Abidjan (CIV)

Sporting Casablanca (MAR)

Mamelodi Sundowns (RSA)

JKT Queens (TAN)

GROUPE B:

FAR (MARS)

Ampem Darkoa (GHA)

Huracanes FC (EQG)

AS Mandé (MLI)