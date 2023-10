Publicité

La Chine et la Russie veulent atteindre comme objectif les 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux dans le courant de l'année. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration qui a été faite par l’homme fort du Kremlin lors de sa visite qu’il a effectuée en Chine. Les deux dirigeants ont affiché leur volonté de voir les échanges bilatéraux battre des records historiques dans un contexte de tension international.

« Hier soir justement, nous avons analysé […] que nous avions déjà atteint les 200 milliards de dollars. Et par conséquent, à la fin de l'année civile, cette barre sera franchie », a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Ce fut également le moyen pour eux de faire le point de leur coopération sur les dernières années. Selon le président chinois Xi Jinping, en 10 ans, 42 rencontres ont eu lieu avec son homologue russe. De bonnes relations d'affaires et une amitié personnelle solide ont été établies entre les deux présidents.

Ces échanges ont eu lieu dans le cadre de la 3e édition du Forum Ceinture et Route. Il s’agit d’un événement qui rassemble plus de 130 pays et 30 organisations internationales. L’objectif de cette rencontre, selon le président chinois, est de contribuer de manière significative au « développement et à la prospérité de la région Asie-Pacifique et du monde entier ». Rappelons que la Russie s’est tournée vers la Chine depuis plusieurs mois suite aux différentes sanctions qui ont été imposées contre son économie suite à la guerre en Ukraine.