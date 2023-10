Présidentielles au Sénégal : Amadou Ba enclenche la deuxième vitesse

Publicité

En février 2024, les Sénégalais seront appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République. Qui va succéder à Macky Sall ? Pour de nombreux experts, ce scrutin présidentiel s’annonce très indécis. Les candidats déclarés sont de véritables poids lourds de la scène politique sénégalaise et la bataille sera intense. Macky Sall a choisi Amadou Ba comme dauphin.

L’actuel Premier ministre est réputé pour son sens élevé de l’État et sa maîtrise des dossiers. La concurrence sera très rude pour Amadou Ba, car il va affronter des ténors du landerneau politique. On pense notamment à Idrissa Seck, Khalifa Sall et probablement Karim Wade. Pour le cas Sonko, rien n’est encore définitif même si les chances du leader du PASTEF s’amenuisent à mesure que l’on se rapproche du jour J.

Publicité

La campagne de parrainages bat son plein et Amadou Ba était ce dimanche 29 octobre en déplacement du côté de la commune de Fandène. L’homme de 62 ans a été accueilli avec les honneurs à Fandène. Les autorités communales ont mis les petits plats dans les grands afin que le déplacement du chef du gouvernement se déroule dans de très bonnes conditions.

Amadou Ba a exprimé sa volonté de faire de Fandène un pôle de croissance pour toute la région de Thiès. Il a déclaré que la commune peut bénéficier d’infrastructures de premier choix qui vont impulser une nouvelle dynamique. Pour réaliser cette ambition, le premier ministre demande le soutien des habitants pour l’aider à remporter l’élection présidentielle.

Durant son meeting, Amadou a signifié ceci : « Vous avez vu qu’en arrivant, j’avais le doigt levé. C’est le symbole de notre devise : « Un Peuple, Un But, Une Foi ». Mais, c’est également un message en direction de la Présidentielle. Ce sera au premier tour ». Le candidat de la coalition au pouvoir affûte ses armes depuis quelques jours maintenant. Ses différentes sorties sont bien préparées pour ne laisser la place à aucune faille.