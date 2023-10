Publicité

La présidentielle de février 2024 approche à grands pas et les différents candidats sont dans les starting-blocks. La course à la succession de Macky Sall s’annonce très serrée. Parmi les prétendants au fauteuil présidentiel on peut citer Khalifa Sall. L’ex-maire de Dakar qui avait raté le rendez-vous de 2019 compte cette fois-ci mettre toutes les chances de son côté pour présider à la destinée des Sénégalais. Son parti, Taxawou veut mettre les bouchées doubles pour faire de la campagne qui va s’ouvrir bientôt une réussite totale.

C’est dans ce sens que Khalifa Sall a entamé une tournée dans la région de Fatick pour la collecte des parrainages. Pour rappel, Fatick est le fief de Macky Sall. Selon des sources concordantes, le déplacement de l’ancien maire de Dakar à Fatick ne s’est pas déroulé comme prévu. En effet, il ressort que la délégation du leader de Taxawou est bloquée à l’entrée de Loul par la gendarmerie.

Pourquoi cette attitude des forces de gendarmerie à l’égard du candidat au scrutin présidentiel ? D’après les informations de sources bien introduites, Khalifa Sall est interdit d’entrée dans la région parce qu’il n’aurait pas d’autorisation de circulation. Les tentatives de négociations avec les gendarmes se sont révélées infructueuses. Cet imprévu risque de chambouler le programme du leader de Taxawou. Cependant, si la cause de son blocage est bien le manque d’autorisation, le leader politique ne devrait pas avoir de mal à s’en procurer.

Selon l’avis de divers analystes politiques, la prochaine présidentielle sera l’une des plus indécises de l’histoire en raison des différentes forces en présence. La quasi-totalité des ténors de la classe politique sénégalaise sera au rendez-vous. Ousmane Sonko, lui continue de patienter. Le leader du PASTEF, qui fait face à des ennuis judiciaires n’est pas encore fixé sur son sort. Ce qui est sûr, le temps joue en sa défaveur.