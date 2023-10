Publicité

Rassurer les parties prenantes de MTN sur l’engagement commun de l’entreprise à réaliser une croissance commerciale parallèlement au progrès, s’engager avec les parties prenantes et veiller à ce que les efforts de MTN soient en adéquation avec les préoccupations des parties prenantes et Faciliter un dialogue sur la manière dont nous influençons collectivement l’économie et les sociétés béninoises. Tels sont les objectifs visés par les responsables de MTN Bénin en organisant le 04 octobre 2023 à Cotonou une table ronde avec les parties prenantes sur le rapport d’évaluation de la valeur réelle.

Etaient présents à cette table ronde MTN EXCO, hauts fonctionnaires, médias partenaires, associations de consommateurs et fournisseurs. La présence de tous a pour but de créer une symbiose autour de la valeur partagée. L’une des quatre priorités stratégiques de MTN est de créer une valeur partagée. Pour respecter cette priorité, MTN doit surveiller ses performances et comprendre la valeur sociale, environnementale et économique que l’entreprise crée pour la société par le biais de ses activités.

Dans son mot de bienvenue, la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile a souligné le rôle de MTN dans la société et a évoqué la valeur du rapport d’évaluation de la valeur réelle ainsi que les objectifs de la table ronde. Pour elle, « la table ronde vise à rassurer les parties prenantes de MTN sur l’engagement commun de l’entreprise à réaliser une croissance commerciale parallèlement au progrès, s’engager avec les parties prenantes et veiller à ce les efforts de MTBN soient en adéquation avec les préoccupations des parties prenantes et faciliter un dialogue sur la manière dont nous influençons collectivement l’économie et les sociétés béninoises ».

Il est à souligner que l’opérateur mobile dit avoir commencé en 2021 à identifier les impacts socio-économiques et environnementaux les plus importants et à les quantifier en termes financiers. Selon le résumé des résultats du rapport , « en 2021, l’impact social global au Bénin s’est élevé à 146 milliard de francs » qui se compose de « 16,6 milliards de francs CFA provenant de la valeur sociale mesurable des emplois, de 201 milliards de FCFA provenant des économies de temps et d'argent réalisées par les clients de MTN Mobile Money (MoMo) et d’un milliard de francs CFA provenant de la valeur ajoutée pour les clients nouvellement connectés ».

« Les commentaires directs des clients MoMo de MTN indiquent que le MoMo permet de gagner du temps et de réduire les coûts, qu'ils se sentent plus en sécurité lorsqu'ils effectuent leurs activités quotidiennes et qu'ils ont constaté une stabilité financière », renseigne le rapport d’évaluation. Et aussi, l'évaluation a démontré que les clients économisent en moyenne 129 R (4 184,66 CFA) par mois lorsqu'ils envoient de l'argent par l'intermédiaire de l'application MoMo, et que ceux qui reçoivent de l'argent économisent 50 % de ces montants.

Elle a également révélé l’importance de l’application MoMo aux yeux des clients. « Sur tous les marchés, 73 % des clients ont déclaré que l'utilisation de l'application pour envoyer de l'argent avait permis de réduire les coûts globaux par rapport à l'absence d'application » précise le rapport .

Le réseau GSM a fait savoir que « les résultats renvoient les efforts de MTN pour connecter les personnes non connectées et partager les avantages de l'économie numérique, qui continuent d'avoir un impact positif sur la société, l'économie et la planète » et que ces résultats, selon lui , quantifient aussi l'évolution de MTN dans « le façonnement d'une entreprise de demain, tout en restant fidèle à sa valeur fondamentale qui est de faire une différence significative dans la vie des Béninois ».

Il est à noter que toujours avec ledit rapport, « l’attention portée par MTN à la planète est conforme à l’accord de Paris sur le climat, qui vise à limiter l’augmentation de la température mondiale à 15 °C » et que « MTN a pour objectif de réduire les émissions de carbone à zéro net d’ici 2040 ». Notons qu’au terme de la rencontre, toutes les parties prenantes invitées à cette table ronde sont reparties satisfaites avec plus de connaissances sur la volonté de MTN, d’impacter positivement la société béninoise tant au plan social qu’économique.