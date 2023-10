Publicité

La Chine a récemment suscité l'attention en vendant une quantité significative d'actifs américains, avec une débâcle financière d'une ampleur rarement vue au cours des quatre dernières années. Le Trésor américain a rapporté que les investisseurs chinois ont vendu pour 21,2 milliards de dollars d'actions et de bons du Trésor américains, ce qui a fait les gros titres et suscité des inquiétudes sur les marchés internationaux.

Cette vente massive d'actifs américains a été particulièrement remarquable en raison de son ampleur. En effet, les investisseurs chinois ont battu leur propre record en vendant 5,1 milliards de dollars d'actions américaines au cours du même mois. Les données fournies par le département américain du Trésor et citées par Bloomberg montrent que ce chiffre de 21,2 milliards de dollars constitue le niveau le plus élevé en quatre ans.

Une des raisons avancées pour expliquer cette vente massive d'actifs américains est la faiblesse du yuan chinois. En août, le yuan a atteint son niveau le plus bas depuis novembre, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles la Chine chercherait des moyens de soutenir sa monnaie nationale. Cela a conduit à des hypothèses selon lesquelles Pékin pourrait vendre des obligations américaines pour augmenter ses réserves de dollars, ce qui pourrait être utilisé pour intervenir sur le marché des changes et renforcer le yuan.

La plupart des ventes, d'un montant de 21,2 milliards de dollars, concernaient des obligations et des actions du Trésor américain. Les fonds chinois ont également réduit leurs titres de dette des agences américaines, ce qui a eu un impact sur les marchés financiers. Cette décision de la Chine intervient dans un contexte économique complexe. La pandémie de COVID-19 n'a pas permis à l'économie chinoise de rebondir comme prévu, et Pékin fait face à des défis tels qu'un marché immobilier incertain, une monnaie en baisse, des volumes d'échanges en diminution et une croissance économique modérée.

D'autre part, les marchés obligataires américains ont également connu des ventes massives ces dernières semaines, venant d'investisseurs du monde entier. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint environ 5 %, son plus haut niveau depuis 2007. Les analystes de Barclays ont récemment noté que cette tendance à la hausse ne devrait pas s'inverser à moins qu'un choc financier majeur ou une récession ne survienne.

Malgré des signes de résilience de l'économie, de nombreux experts s'attendent à un ralentissement économique au cours des prochains trimestres. Cela a conduit à des discussions sur la politique monétaire, avec certains remettant en question si elle est effectivement restrictive. Le consensus reste toutefois incertain, avec des risques orientés vers des surprises haussières continues. Les investisseurs et les acteurs du marché observent de près l'évolution de cette situation complexe, alors que la Chine vend activement des actifs américains et que les marchés financiers mondiaux continuent de s'ajuster.