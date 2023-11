Bénin : L’occupation de la place de l’Amazone soumise à une procédure d’autorisation

Le ministère béninois du tourisme, de la culture et des arts compte bien réglementer l’occupation de l’esplanade de l’Amazone à Cotonou. Pour cela, il a mis à la disposition des personnes désireuses de l’occuper, une procédure à suivre, en vue d’une utilisation judicieuse de cette dernière. L’information a été donnée dans un communiqué du ministère daté de ce lundi 6 novembre 2023. D’après le document signé par le secrétaire général du ministère, Aristide Adébayo ADJIBODOU, toute organisation ou personne désireuse d’occuper l’esplanade pour des événements culturels, artistiques ou assimilés, est invitée à se rendre sur la plateforme du ministère du tourisme pour suivre ladite procédure.

« Développer son animation et son attractivité »

« Dans le but de favoriser une occupation judicieuse de l’esplanade de l’Amazone à la satisfaction de tous et de continuer à développer son animation et son attractivité, le Ministère du tourisme, de la culture et des arts informe le public qu’il est mis en place une procédure à suivre » en vue de l’obtention de l’autorisation pour l’utilisation de cet espace, a indiqué l’autorité ministérielle.

Le communiqué du ministère continue en donnant le lien du formulaire : https://tourisme.gouv.bi/services/59/show, auquel il demande de joindre toutes les pièces demandées. Pour rappel, le gouvernement avait mis la place de l’Amazone à la disposition du public pour les vacances dernières.

Dans un communiqué du 18 août 2023, l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) avait indiqué que « la période des vacances 2023 tire à sa fin(…) Afin de permettre de la boucler en beauté », tout en soulignant que le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de mettre à la disposition du public « l’esplanade de l’Amazone de Cotonou pour servir de lieu d’accueil de pique-nique et camping ».

Le document avait précisé que « des chapiteaux et des tonnelles sont aménagés dans les jardins de l’esplanade à cet effet ». L’accès à ce lieu, à l’époque, selon ledit communiqué était « libre et gratuit ».