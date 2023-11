Ce géant européen bientôt vendu à plus de 12 milliards ?

Share on Telegram

La scène financière mondiale semble vibrer à l’annonce du possible rachat de Leboncoin par les fonds d’investissement américains Blackstone et Permira, évalué à une somme colossale de 12,1 milliards d’euros. Ce mastodonte des petites annonces en ligne, détenu par le groupe norvégien Adevinta, a suscité un intérêt financier considérable, confirmant ainsi son influence significative sur le marché français depuis plusieurs années.

Si l’attention s’est récemment portée sur le rachat gargantuesque d’Activision-Blizzard pour ses 68,7 milliards de dollars, le possible rachat de Leboncoin souligne l’ampleur des mouvements dans le secteur financier. En effet, ce site français de petites annonces a su consolider sa position comme l’une des plateformes les plus prisées en France, attirant ainsi l’attention de géants de l’investissement tels que Blackstone et Permira.

Selon les informations rapportées par Bloomberg, l’offre de rachat de 12,1 milliards d’euros présentée par Blackstone et Permira auprès du groupe Adevinta semble bien avancée. Cette somme, équivalente à 141 milliards de couronnes norvégiennes, ne prendrait pas en compte les dettes, portant ainsi la proposition à une estimation de 14 milliards d’euros. Ces chiffres astronomiques témoignent de la confiance des investisseurs dans le potentiel et la rentabilité future de cette plateforme iconique.

Toutefois, bien que cette offre semble titanesque, Adevinta reste ferme quant à sa valeur à long terme, la jugeant supérieure à celle avancée par les fonds d’investissement. Cette position soulève des interrogations quant à la stratégie à adopter, oscillant entre la volonté de préserver une valorisation juste de l’entreprise et l’intérêt manifeste pour certains investisseurs.