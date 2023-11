Décodage du langage des bébés : une grande avancée réalisée par cette entreprise africaine

L’avènement de l’intelligence artificielle a ouvert des perspectives pour l’ensemble de l’humanité. Cette technologie propose une somme de nouvelles approches en mesure de construire le monde de demain. L’Afrique a compris l’enjeu que représente l’intelligence artificielle. C’est ainsi que de jeunes entreprises audacieuses de l’Afrique s’approprient l’IA afin de proposer des solutions aux défis et problématiques du continent.

La start-up nigériane Ubenwa fait partie de ces entreprises continentales qui ont recours à l’intelligence artificielle pour proposer des applications révolutionnaires. La start-up a récemment mis au point l’application Baby Cry Insights qui permet aux parents de décoder le langage de leurs nouveau-nés. Baby Cry Insights réalise en grande partie cette prouesse grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle.

Fondée en 2017 par Charles Onu, Innocent Udeogu et Samantha Latremouille, la société possède deux sièges, respectivement au Nigeria (Lagos) et au Canada (Montréal). L’application Baby Cry Insights est disponible sur les systèmes Android et iOS. Après l’avoir téléchargé, il vous suffit de créer un profil et vous aurez un assistant qui va vous aider à déchiffrer les pleurs de votre bébé.

« Ubenwa construit un outil de diagnostic qui comprend quand les pleurs d’un bébé sont en fait un appel à l’attention médicale. […] À terme, notre objectif est d’être un traducteur des pleurs de bébé, offrant un moyen non invasif de surveiller les conditions médicales partout où se trouve un bébé : salles d’accouchement, unités de soins intensifs néonatals et pédiatriques, pouponnières, et à la maison » a déclaré Charles Onu, un des cofondateurs d’Ubenwa.

Grâce à ce genre d’applications, la start-up nigériane est parvenue à lever 2,3 millions de dollars pour renforcer sa croissance. Avec Baby Cry Insights vous serez en mesure de suivre le développement de votre bébé. L’application possède des fonctionnalités très avantageuses comme le suivi de routine et d’informations sur la santé. Ainsi, les utilisateurs pourront suivre la routine journalière du nouveau-né comme son sommeil, son alimentation, l’allaitement et de possibles perturbations de son état de santé.

Avec Baby Cry Insights, les parents pourront mieux appréhender l’état de santé de leur enfant. L’intelligence artificielle est une technologie qui peut transformer en profondeur notre société. L’Afrique doit trouver les voies et moyens de s’approprier et de maîtriser l’IA. Ce sont les start-ups telles que Ubenwa qui peuvent aider à atteindre cet objectif. Elles ont l’avantage de bien maîtriser l’écosystème de la tech et elles ont plus de facilité à attirer les investisseurs. L’Afrique doit miser sur ces jeunes entreprises audacieuses pour réussir le pari de sa transformation technologique.