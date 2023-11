France: Elon Musk défié par le groupe Orange dans ce domaine

Share on Telegram

Avec Starlink, Elon Musk a bousculé l’univers de l’accès à internet. Le service internet par satellite du milliardaire américain permet à de nombreuses personnes à travers le monde de se connecter. Ces derniers jours, Starlink s’est beaucoup concentré sur le continent africain. Plusieurs nations du continent ont désormais accès à l’internet par satellite et les perspectives seront encore plus alléchantes en 2024.

Starlink n’avait presque aucun concurrent dans ce domaine. Cependant, les choses sont entrain de très vite évoluer. En France par exemple, le groupe Orange vient de lancer son service d’offre d’accès internet par satellite. L’opérateur historique français est entré dans la danse pour proposer un service qui va concurrencer valablement Starlink. Le groupe américain avait pour objectif de s’étendre à court terme sur l’ensemble de l’Europe.

Orange a compris que l’internet par satellite est un bon filon à exploiter et l’entreprise s’est donné les moyens de mettre à son actif une offre spéciale. Alors, combien coûtera le service d’Orange ? Il faudra débourser 49,99 € par mois pour bénéficier du service d’internet par satellite de l’entreprise française. En France, dans certaines zones reculées, les habitants n’ont pas accès à la fibre optique. De ce fait, la récente annonce d’Orange va apporter une énorme plus-value et connecter l’ensemble du pays.

Selon les dirigeants de Orange, il est très difficile, voire impossible de déployer la fibre optique sur l’ensemble du territoire français. L’internet par satellite va servir d’alternative et les consommateurs auront droit à un judicieux mix qui ne peut qu’être bénéfique. Rappelons qu’en France, il y a environ 10000 clients de Starlink. Le marché n’est donc pas saturé et il y a de la place à se faire.

Pour déployer son service, Orange va s’appuyer sur un ensemble de technologie de pointe, notamment le satellite Konnect VHTS, conçu par Thales Alenia Space. Il s’agit ni plus ni moins du plus grand satellite jamais fabriqué en Europe. En ce qui concerne le débit internet, le groupe français promet jusqu’à 200 Mbit/s en descendant et jusqu’à 15 Mbit/s en montant. Starlink se trouve à peu près dans le même intervalle.

Avec un tarif de 49,99€ par mois, Orange est légèrement plus cher que son concurrent américain. En effet, Starlink propose un forfait de 40€ par mois. Pour se connecter à internet, les utilisateurs devront acquérir un kit satellite. À ce niveau, l’abonné aura deux choix. Soit acheter le kit pour 299€ ou le louer pour 8€ par mois. Il faudra également ajouter 35€ de frais de mise en service du satellite et 15€ de frais de livraison. Après Orange, d’autres opérateurs vont-ils se lancer dans la course à l’offre d’internet par satellite.