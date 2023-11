Francis Ngannou donne des détails sur la suite de sa carrière

Share on Telegram

Francis Ngannou, le célèbre combattant camerounais, a partagé ses projets futurs lors de son passage dans le célèbre programme MMA Hour animé par Ariel Helwani. Le champion a évoqué son envie de continuer à se battre à la fois en MMA et en boxe, sans pour autant révéler exactement dans quel sport il se lancera en premier. Des offres alléchantes en provenance d’Arabie Saoudite sont déjà sur sa table, ce qui pourrait influencer son choix.

Le Camerounais a également souligné que, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, la boxe était quelque chose qu’il avait toujours envisagé. « Les gens sont surpris de me voir boxer, pas moi. Quand j’ai rejoint le PFL, je savais que je pouvais boxer, » a-t-il affirmé. L’idée d’un combat contre Deontay Wilder en MMA est également évoquée. Wilder, qui a récemment commencé à s’entraîner en MMA, pourrait être un adversaire potentiel pour Ngannou, ce qui promet d’être un affrontement passionnant.

Son combat avec Tyson Fury fait des vagues

La réaction à son récent combat contre Tyson Fury a suscité une vague d’émotions parmi les fans et les célébrités. Sur le réseau social X, LeBron James star américaine du basketball a exprimé sa déception, critiquant l’issue du combat et le monde de la boxe en général. Ce combat controversé a vu l’Anglais Tyson Fury remporter une victoire aux points sur Francis Ngannou, malgré le fait que ce dernier ait réussi à mettre Fury au sol à trois reprises.

Le verdict des juges a été particulièrement décrié, surtout après que Ngannou ait publiquement exprimé son mécontentement concernant leur décision. L’indignation du Camerounais était palpable lorsqu’il a commenté : « Ce monde de la boxe est sauvage, mais certains juges devraient répondre de leurs actes. C’est ce genre de choses qui fout en l’air la carrière des gens. »

Malgré la controverse, Tyson Fury a reconnu le talent et la puissance de Ngannou. L’Anglais a rendu hommage au combattant camerounais, le qualifiant de « puncheur maladroit mais très dangereux« . Il a même admis que combattre Ngannou était peut-être son défi le plus difficile de la dernière décennie. Avec de tels propos et le potentiel de Ngannou, le monde du combat attend avec impatience les prochains mouvements de ce champion.