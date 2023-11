Gaz naturel : jackpot pour ce pays d’Afrique

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Le déclenchement du conflit russo-ukrainien a bouleversé le marché des hydrocarbures. L’Ukraine et la Russie sont deux importants exportateurs de produits gaziers et pétroliers. Avec le conflit, les circuits traditionnels de distribution sont fortement perturbés. Des pays africains ont profité de cette situation pour booster leurs industries des hydrocarbures.

Une grande partie de l’Europe dépend du gaz et du pétrole russe. Avec la situation actuelle, elles sont nombreuses ces nations européennes à se tourner vers de nouveaux marchés et notamment l’Afrique. Il se trouve que l’Afrique du Nord possède un inestimable potentiel petro-gazier. C’est le cas de l’Égypte. Certaines des plus grandes firmes petro-gazières mènent des activités au pays des Pharaons.

Publicité

Shell, la géante anglo-néerlandaise mène des activités au niveau du bloc North East El-Amriya. Il s’agit d’un important site gazier qui peut offrir de très belles perspectives à l’Égypte. Ce mardi 21 novembre, la multinationale Shell a annoncé avoir réalisé une découverte majeure dans le bloc North East El-Amriya. Les forages qui furent effectués ont permis de découvrir un important réservoir de gaz situé à près de 250 mètres en dessous du niveau de la mer.

North East El-Amriya regorge d’une quantité phénoménale de gaz naturel. Le gisement qui vient d’être découvert est conséquent, mais ne représente qu’une étape. D’après des sources concordantes, l’Égypte a le potentiel de se positionner comme une puissance de l’industrie gazière dans les années à venir. Le responsable de Shell Égypte a exprimé tout son optimisme en ce qui concerne la force de frappe gazière du pays de l’Afrique du Nord.

Il s’est exprimé en ces termes : « Cette découverte est une étape importante pour Shell Égypte, qui renforce nos aspirations à la croissance et notre engagement continu en tant que partenaire clé dans le paysage énergétique égyptien. La réussite de notre campagne d’exploration actuelle fait partie de la stratégie de croissance de Shell Égypte« . Après avoir connu des soubresauts socio-politiques, l’Égypte a enclenché un ambitieux programme de développement économique.

Publicité

Le tourisme demeure l’un des piliers de l’économie nationale, mais les autorités ont mis en place des mécanismes audacieux pour dynamiser les secteurs économiques à fort potentiel. Le pays a fait de grands investissements dans le domaine des mines et des hydrocarbures et est aujourd’hui courtisé par les grands de ce monde. L’Égypte souhaite profiter pleinement de ses ressources pour amorcer une nouvelle phase de son développement. Son secteur petro-gazier peut fortement l’aider à atteindre ses objectifs. Le bloc North East El-Amriya commence à livrer ses trésors et le meilleur reste à venir.