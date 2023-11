La Chine fait une grande faveur à la France, l’Italie et l’Allemagne

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

La Chine a été durement frappée par la pandémie de la covid-19. L’empire du Milieu fut l’épicentre de la maladie à coronavirus avant de se propager sur l’ensemble de la planète. Le système sanitaire chinois s’est très vite retrouvé débordé. Dans le même temps, les premières autorités se sont mobilisées pour limiter au maximum la propagation du virus.

La pathologie a eu un énorme impact sur la croissance de la deuxième puissance économique du monde. Son secteur touristique a été lourdement ébranlé. Pour limiter la propagation de la covid-19, Pékin avait mis en place des mesures drastiques, notamment un ensemble de gestes barrières. De plus, la Chine a fermé ses frontières aériennes, s’isolant si on peut le dire ainsi du reste du monde.

Publicité

Pendant cette période, le secteur touristique était au plus mal. Afin de relancer cette branche stratégique pour le PIB de la Chine, l’État central vient de prendre une décision majeure en faveur de trois puissances européennes. Il s’agit de la France, de l’Italie et de l’Allemagne. En effet, Pékin a décidé d’exempter de Visa les voyageurs en provenance de ces trois pays de l’Europe.

En plus de ces trois superpuissances européennes, d’autres pays comme les Pays-Bas, l’Espagne et la Malaisie seront également exemptés de Visa. Les autorités chinoises ont tenu à préciser que cette mesure exceptionnelle n’est que temporaire. En effet, elle sera en vigueur du 1ᵉʳ décembre 2023 au 30 novembre 2024. Ainsi donc, pendant cet intervalle, les visiteurs des pays susmentionnés pourront se rendre aisément dans l’Empire du Milieu sans aucune forme de contraintes. Pour ce mois de novembre, la Chine a exempté de visa les ressortissants de plus de 50 pays.

Cette mesure entre dans une stratégie globale de reprise des activités touristiques après la période covid. Depuis 2019, le secteur du tourisme chinois est en perte de vitesse. Le pays est actuellement dépassé par des nations comme la Turquie, l’Espagne, la France, les USA ou encore l’Italie. Conscientes de cela, les autorités chinoises multiplient les initiatives pour relancer l’attractivité touristique de la deuxième puissance mondiale.

Publicité

Cette exemption de visa représente aussi une aubaine pour les pays bénéficiaires. Que ce soit pour ceux qui s’y rendent pour le tourisme ou pour les affaires, chacun y trouvera son compte. Avec cette démarche de la Chine, peut-on affirmer que l’exemption de visa est la solution pour relancer le tourisme dans un pays donné ? Si la deuxième puissance mondiale a adopté cette initiative, cela signifie qu’elle vaut son pesant d’or.