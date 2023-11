Le ministre Wadagni expose les propositions du Bénin au sommet G20 CwA

Le Bénin participe à la 4e édition du sommet G20 sur l’investissement ‘’ Compact with Africa’’. Ce sommet s’est ouvert ce lundi 20 novembre 2023 à Berlin en Allemagne et réunit plusieurs nations en vue d’échanger sur l’approfondissement général de leurs relations économiques mutuelles, mais aussi sur des projets communs concrets. Le Bénin s’est fait représenter par Romuald Wadagni, le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances.

Ce sommet initié par l’Allemagne est sans doute une véritable aubaine pour le Bénin de réchauffer les liens de coopération qui existent entre les deux pays et surtout de renouveler son engagement pour la promotion de l’investissement et du développement économique. L’argentier national ne s’est donc pas trompé de mission puisqu’à cette occasion, il a eu « des échanges avec plusieurs personnalités notamment Christian Lindner, ministre allemand des finances, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) et Ajay Banga, président de la Banque Mondiale », a-t-il annoncé sur son compte X.

Le ministre d’État Romuald Wadagni a abordé avec ces personnalités « des questions structurantes » qui mettent en lumière la vision et les actions du gouvernement dans le secteur de l’agro-industriel en pleine expansion au Bénin et les opportunités qui s’offrent aux partenaires. « J’ai saisi cette opportunité pour exposer nos propositions concrètes en faveur de la création d’un fonds destiné au financement de la transformation de nos produits agricoles et à l’industrialisation de nos économies », a déclaré le ministre d’Etat en charge des finances et de l’économie sur le même réseau social.

Le G20 Compact with Africa (CwA) a été pensé en 2017 par l’Allemagne afin de coopérer étroitement avec des partenaires africains engagés sur la voie de la réforme pour atteindre un objectif commun, à savoir l’amélioration du cadre économique général des pays du CwA en vue d’augmenter les investissements privés dans ces pays. Cette dynamique est fortement soutenue par la Banque mondiale, le FMI et la Banque africaine de développement.