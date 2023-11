Présidentielle au Sénégal : Comment Karim Wade affûte ses armes

La présidentielle 2024 approche à grands pas au Sénégal. Qui va succéder à Macky Sall et devenir le 5ᵉ président de l’histoire du pays de la Teranga ? Les candidats déclarés sont de plus en plus nombreux et tout porte à croire que la bataille présidentielle sera très intense. Des ténors de la scène politique sénégalaise sont déjà dans les starting-blocks et ils sont déterminés plus que jamais à remporter le futur scrutin électoral.

Parmi les poids lourds qui sont candidats, on peut citer Khalifa Sall, Idrissa Seck et le représentant de la coalition au pouvoir, Amadou Ba. À ces tauliers, on peut ajouter Karim Wade le fils de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. L’ex-ministre des Transports entretien le mystère sur une possible candidature en 2024. Divers proches de Karim Wade sont unanimes sur le fait qu’il sera candidat.

Cependant, le principal intéressé ne s’est pas encore clairement prononcé sur sa candidature. Néanmoins, ce lundi 27 novembre, l’homme politique de 55 ans a franchi un pas majeur. En effet, par l’intermédiaire de Nafissatou Diallo, la esponsable de la communication du Parti démocratique du Sénégal (PDS), Karim Wade a fait déposer la somme de 30 millions de FCFA à la Caisse des dépôts et consignations en guise de caution pour la présidentielle.

Rappelons que tous les candidats qui souhaitent participer au scrutin présidentiel doivent s’acquitter de ces 30 millions de F CFA. Même s’il s’est fait représenter par madame Diallo, tout porte à croire que Wade est entrain de tracer son chemin pour la présidentielle. Il y a quelques semaines, le PDS a désigné Karim Wade comme son candidat. Le parti travaille à mettre en place un cadre optimal qui va servir de véritable tremplin pour l’ex-ministre. Maintenant que la caution a été payée, l’opposant sénéngalais va-t-il officiellement annoncer sa candidature ? On en saura plus dans les jours à venir.