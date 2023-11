USA: Diddy accusé de viols et abus par son ex Cassie

La scène musicale américaine est ébranlée par des révélations troublantes impliquant Sean Combs, alias Diddy, un géant de l’industrie du hip-hop. D’après un procès récent, Cassie, une chanteuse de R&B et ancienne partenaire romantique de Combs, l’accuse de viols et d’abus physiques répétés s’étalant sur une décennie.

Cassie, dont le nom de naissance est Casandra Ventura, décrit dans sa plainte une relation toxique avec Combs, débutant lorsqu’elle avait 19 ans. Elle détaille des années de manipulation et de violence, allant de la consommation forcée de drogues à des agressions physiques, et même un v*ol présumé en 2018.

Répondant aux accusations, l’avocat de Combs a fermement nié ces allégations, les qualifiant d’offensives et scandaleuses. Il mentionne également des demandes financières antérieures de Ventura, suggérant une tentative de chantage. Douglas Wigdor, avocat de Ventura, révèle que des négociations ont eu lieu avant le dépôt de la plainte, Combs ayant proposé une somme conséquente pour éviter le procès, une offre que Ventura a refusée.

Cette affaire s’inscrit dans une vague de procès pour agressions sexuelles contre des figures de l’industrie musicale; l’un des plus célèbres étant la star R. Kelly. Combs, connu pour son influence majeure dans le hip-hop et sa fortune estimée à un milliard de dollars, se retrouve maintenant confronté à une bataille judiciaire qui pourrait entacher sa réputation et révéler des aspects sombres de sa vie personnelle. La plainte de Ventura suggère également l’implication de collaborateurs de Combs dans ces abus, soulignant un système d’oppression et de contrôle. Elle demande des dommages-intérêts non spécifiés pour les préjudices subis.