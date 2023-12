Attaques du Hamas: Israël avait l’information plus d’un an avant

Share on Telegram

Dans une révélation fracassante, le New York Times a dévoilé que le renseignement militaire israélien avait connaissance, plus d’un an auparavant, des intentions du Hamas quant à une attaque d’une ampleur sans précédent contre Israël. Ce scoop retentissant met en lumière un document d’une quarantaine de pages, surnommé « Jericho Wall » par les sphères du renseignement, détaillant minutieusement les stratégies d’assaut.

Ce document, bien que ne spécifiant pas de date précise, exposait des plans pour saturer les dispositifs de sécurité israéliens avant de lancer une offensive sur des villes et bases militaires. La préparation de cette attaque inédite incluait des scénarios détaillés impliquant des barrages de roquettes, des drones détruisant des systèmes de défense, ainsi que des combattants pénétrant en territoire israélien par divers moyens comme le parapente, les véhicules et la marche à pied.

Néanmoins, le Times indique qu’il était difficile de déterminer si cette stratégie avait reçu l’approbation totale de la direction du Hamas et comment elle pourrait se concrétiser dans la réalité, selon un document interne de l’armée israélienne. L’attaque en question, qui a eu lieu le 7 octobre, a été qualifiée par les Nations Unies ainsi que par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens comme l’opération Déluge d’al-Aqsa.

Ce jour-là, coïncidant avec le Shabbat et diverses fêtes juives, a marqué le début d’une série d’attaques terroristes coordonnées, menées principalement par le Hamas depuis la bande de Gaza vers les zones frontalières d’Israël. Ces événements ont été baptisés par Israël comme le « Samedi noir » ou le « massacre de Simchat Torah« .