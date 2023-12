Décès d’un des plus riches homme d’affaires sud-africain

Share on Telegram

Eric Ellerine, l’un des hommes les plus riches d’Afrique du Sud, est décédé à l’âge de 90 ans, laissant derrière lui un héritage indélébile dans le paysage économique du pays. En tant que fondateur visionnaire d’Ellerines, une entreprise renommée de vente de meubles en Afrique du Sud, sa disparition a plongé la communauté des affaires dans une atmosphère sombre, suscitant des réflexions sur l’impact profond d’Ellerine sur l’économie sud-africaine et son héritage durable dans le secteur de la vente au détail.

En 1950, à seulement 16 ans, Ellerine entama un parcours entrepreneurial qui allait façonner le paysage des affaires en Afrique du Sud. Avec seulement 106 livres d’économies, il fonda le premier magasin Ellerines à Cyrildene, à Johannesburg. Rejoint deux ans plus tard par son frère cadet, Sydney, les frères Ellerine ont posé les bases d’un voyage transformateur qui allait changer la donne.

Le tournant pour Ellerines est intervenu en 1969, lorsque l’entreprise est devenue une entité cotée à la Bourse de Johannesburg. Au cours des cinq décennies suivantes, les frères Ellerine ont transformé Ellerine Holdings en l’un des principaux détaillants de meubles en Afrique du Sud. À leur retraite de la gestion active en 2000, Ellerines comptait des centaines de magasins à travers l’Afrique australe, regroupés sous cinq marques différentes pour différents segments de marché.

Suite à la vente des actions dans Ellerine Holdings, Eric Ellerine a fondé le Eric Ellerine Trust en tant que famille patrimoniale, axée sur les investissements à la Bourse de Johannesburg, l’immobilier et le capital-investissement. Le trust possède des propriétés emblématiques telles que Canal Walk au Cap, The Glen à Johannesburg et le centre Fourways Crossing.

La gestion du bureau de famille revient désormais à la fille d’Ellerine, Dionne Ellerine, qui supervise un portefeuille diversifié comprenant le centre commercial Canal Walk, le centre commercial Fourways Crossing, le centre commercial The Glen et le bâtiment de bureaux 35 Lower Long à Cape Town CBD.