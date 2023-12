George Floyd: un prisonnier Inculpé pour avoir voulu tuer Derek Chauvin

George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est devenu tristement célèbre après sa mort le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans des circonstances qui ont choqué le monde entier. Lors d’une arrestation, Derek Chauvin, un policier blanc, a maintenu son genou sur le cou de Floyd pendant près de dix minutes, malgré les suppliques de Floyd affirmant qu’il ne pouvait pas respirer. La scène, capturée en vidéo par des passants, a dévoilé l’abus de pouvoir policier.

Cette tragédie a déclenché une vague de manifestations mondiales contre le racisme systémique et les violences policières, donnant un nouvel élan significatif au mouvement « Black Lives Matter« . La mort de Floyd est devenue un symbole puissant de la lutte contre l’injustice raciale et a provoqué un appel mondial à une réforme en profondeur des pratiques policières.

Publicité

Récemment un détenu a été inculpé de tentative d’homicide pour avoir attaqué Derek Chauvin, l’ex-policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Cet événement a eu lieu dans une prison fédérale à Tucson, en Arizona, où Chauvin purge actuellement une peine de 22 ans et demi. L’incident s’est produit le 24 novembre 2023, lorsqu’un codétenu, John Turscak, a po**gnardé Chauvin à plus de vingt reprises avec un cout3au artisanal dans la bibliothèque de la prison.

Le choix symbolique de la date de l’attaque par Turscak, le « Black Friday », fait écho selon l’auteur au mouvement antiraciste « Black Lives Matter ». Il a déclaré aux enquêteurs qu’il aurait t*é Chauvin si les agents pénitentiaires n’étaient pas intervenus rapidement. Les procureurs fédéraux à Tucson ont inculpé Turscak de plusieurs chefs d’accusation dont des délits passibles de 20 ans de réclusion. Turscak est également accusé d’avoir agressé un autre détenu de la même manière.

Pour rappel, Derek Chauvin a été jugé et reconnu coupable de meurtre par la justice de l’État du Minnesota en 2021. La Cour suprême des États-Unis a rejeté en novembre son appel contre cette condamnation, affirmant ainsi sa culpabilité. Selon les médias américains, Chauvin a été hospitalisé et se trouve dans un état stable après l’attaque.

Publicité

Cet incident souligne les tensions raciales et les divisions profondes qui persistent aux États-Unis, rappelant la nécessité d’une réforme policière et d’une justice sociale plus équitable. Il met également en évidence le climat de vengeance et de violence qui peut régner dans les prisons, en particulier pour des individus comme Chauvin, dont les actions ont eu un impact majeur sur la société.