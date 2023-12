Top 10 des footballeurs africains les mieux payés (3 sénégalais dans la liste)

Share on Telegram

L’année 2023 tire vers sa fin, une année qui fut très riche pour le monde du sport notamment celui du football. La première moitié de saison fut haletante et tout montre que la deuxième partie de la campagne footballistique sera toute aussi palpitante. Le football est devenu une véritable industrie qui brasse une quantité phénoménale d’argent. Les investisseurs y accourent en grand nombre.

Depuis quelques années maintenant, le monde du ballon rond s’est ouvert à quelques-uns des investisseurs les plus riches de la planète. C’est ainsi que des personnes ou groupes de personnes venant d’Asie, d’Amérique du Nord et surtout du golfe persique ont apporté des fonds colossaux dans le football. L’Arabie Saoudite fait partie de ces investisseurs haut de gamme qui contribuent à tirer encore plus haut le sport roi.

La monarchie du golfe avait pris un certain retard sur ses concurrents du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Grâce à la force de frappe financière quasi illimitée du fonds souverain saoudien, la nation pétrolière a racheté le club anglais de Newcastle. Le rachat des Magpies concordent avec la politique de développement national du football saoudien. L’Arabie Saoudite a été désignée par la FIFA pour accueillir la Coupe du monde 2034. C’est ainsi que la monarchie du golfe a entrepris de recruter certaines des plus grandes superstars du ballon rond pour booster la renommée de la Saudi Pro League.

Pour ce faire, les saoudiens n’ont pas lésiné sur les moyens en proposant des contrats stratosphériques à plusieurs grands joueurs. On pense notamment à Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’golo Kanté, Sadio Mané, Neymar, Kalidou Koulibaly. Les salaires proposés par l’Arabie Saoudite donnent tout simplement le vertige. Les superstars qui animent la Saudi Pro League ont les salaires les plus élevés du monde du football.

Plusieurs joueurs africains jouent en Saudi Pro League, parmi lesquels on peut citer Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Franck Kessié ou encore Seko Fofana. Les joueurs cités survolent le classement des footballeurs africains les mieux rémunérés. Le Sénégal est le pays le plus représenté dans la liste avec 3 représentants. Sadio Mané en particulier a touché le saint Graal en rejoignant le club d’Al Nassr.

Le natif de Bambali émarge à 30 millions d’euros l’année, soit 760 000 € par semaine. Le top 10 des joueurs africains les mieux payés est dominé par les pensionnaires du championnat saoudien. Cependant, des joueurs qui évoluent sur le continent européen arrivent à tirer leur épingle du jeu. Découvrez ci-dessous le top 10.