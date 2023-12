Voici les 5 artistes les plus riches du Nigeria

La musique nigériane s’exporte bien ! En effet, de nombreux artistes ont réussi à se faire une place au soleil et sont désormais connus bien plus loin qu’au sein de leurs propres frontières. Des personnalités différentes, aux styles différents, pour une réussite musicale, artistique et financière parfois assez surprenante. On vous dresse d’ailleurs le classement de ces 5 stars les plus riches du Nigeria.

1. Wizkid

C’est l’artiste le plus connu du Nigeria, du moins celui qui s’exporte le plus. Reconnu pour ses titres “Holla at Your Boy” ou “One Dance” (en collaboration avec Drake), Wizkid a surfé sur la vague du succès pour lancer, en 2013, Start Boy Entertainment, sa propre société. Depuis ? Il est devenu le premier artiste nigérian à gagner un Grammy Awards (en 2020) et a même collaboré avec Beyoncé (en 2021). Aujourd’hui, il est à la tête d’une fortune estimée à 30 millions de dollars et continue d’investir, que ce soit dans l’immobilier ou ailleurs.

2. Don Jazzy

En 2023, Don Jazzy était à la tête d’une fortune estimée à 28 millions de dollars. Un artiste qui a laissé une trace indélébile dans le paysage musical nigérian. En près de trois décennies, ce dernier a lancé Mo-Hits Records et Mavin Records, deux labels qui lui ont permis de découvrir de petites pépites, comme Tiwa Savage ou Rame to stardom. Il est aussi connu pour être à la tête d’une jolie collection de véhicules d’exception.

3. Davido

L’artiste nigérian a connu une très belle année 2023. Outre la musique, ce dernier a signé de nombreux partenariats, notamment avec les marques 1xBet, MTN ou encore PUMA, Martell Cognac et SONY. Il est le propriétaire d’un jet privé (Bombardier Global 6000) et de plusieurs domaines, que ce soit au Nigeria ou aux USA (en Géorgie). Selon les estimations, la star nigériane serait à la tête d’une fortune estimée à 27.6 millions de dollars.

4. Burna Boy

Premier artiste nigérian à avoir été nommé aux Grammys, second artiste le plus streamé au Nigeria après Rema, Burna Boy est connu pour mener un style de vie assez faste. Entre voitures de luxe et superbes propriétés, ce dernier est aussi un formidable artiste. Ses titres “Last Last” et “It’s Plenty” ont été de magnifique succès. Il est à la tête d’une fortune estimée à 20 millions de dollars.

5. Olamide

Directeur de YBNL Nation, producteur d’artistes comme Aska ou Fireboy DML, ce dernier est un artiste reconnu. Il est à la tête de deux magnifiques maisons, à Lekki et à Bariga, et une à Lagos. Il dispose également d’une belle collection de véhicules de luxe. Son influence musicale étant importante, rien de surprenant au fait qu’il ait réussi à amasser un sacré pécule. Selon les dernières estimations, il serait à la tête d’un joli pactole, estimé de 15 millions de dollars.