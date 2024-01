CAN 2023 : Macky Sall s’adresse aux Lions de la Teranga après leur victoire

Le samedi 13 janvier, le coup d’envoi de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations de football a été donné en Côte d’Ivoire. La compétition va s’étaler sur un mois et les plus grandes nations africaines vont se livrer une bataille intense pour remporter le prestigieux trophée. Le Sénégal, tenant du titre, a fait son entrée dans le tournoi ce lundi 15 janvier face à la Gambie.

Les Lions de la Teranga se sont imposés sur le score net de (3-0). Avec cette victoire probante, les hommes d’Aliou Cissé débutent de la plus belle des manières leur CAN. Macky Sall, le premier supporter des Lions sénégalais a exprimé toute sa satisfaction après la victoire de la sélection nationale. Sur son compte X (anciennement Twitter), le président sénégalais a livré ceci : « Félicitations à nos Lions pour cette belle et triomphale entrée en matière dans cette coupe d’Afrique des nations. Votre engagement et dévouement font vibrer le Sénégal ! Nos prières vous accompagnent pour le reste de la compétition ».

Avant le début de la CAN, Macky Sall avait reçu Sadio Mané et ses coéquipiers à la présidence. Les joueurs avaient promis au chef de l’État de faire honneur au drapeau. En s’imposant face aux gambiens, les sénégalais s’enlèvent une pression. En effet, ils sont logés dans le groupe de la mort en compagnie du Cameroun, de la Guinée Conakry et de la Gambie. Les places qualificatives vont se vendre très cher dans cette poule.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, ne devait pas se louper pour son entrée en matière. Ils vont pouvoir aborder sereinement les deux matchs contre la Guinée Conakry et le Cameroun. Nous avons assisté à quelques surprises depuis le coup d’envoi de la compétition. En effet, des prétendants au titre se sont fait surprendre. Le Nigeria a fait match nul contre la Guinée Équatoriale (1-1) alors que l’Égypte de Mohamed Salah a été tenue en échec par la surprenante équipe du Mozambique (2-2). Les Blackstars du Ghana se sont quant à eux inclinés face au Cap-Vert (2-1).