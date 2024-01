CAN 2023 : un ex-coach du Sénégal donne son favori

Share on Telegram

La CAN 2023 débutera officiellement ce samedi 13 janvier. Pendant un mois, le continent africain va vibrer au rythme de la plus prestigieuse des compétitions footballistiques du continent. Le premier match de la CAN 2023 opposera la Côte d’Ivoire à la Guinée-Bissau. Le Sénégal, tenant du titre, vise un second sacre. Il faut dire que la sélection coachée par Aliou Cissé a de solides arguments à faire valoir.

Les Lions de la Teranga sont logés dans le groupe de la mort en compagnie de la Guinée Conakry, du Cameroun et de la Gambie. Alain Giresse, ancien sélectionneur du Sénégal, du Mali, du Gabon ou encore de la Tunisie s’est exprimé sur le nom du futur vainqueur de la CAN 2023. D’après l’homme de 71 ans, c’est le Sénégal qui a toutes les chances de remporter la plus prestigieuse des compétitions africaines de football.

Selon les analyses du champion d’Europe 1984, l’effectif du Sénégal est d’une grande qualité et les joueurs se connaissent bien. « Je crois que le Sénégal sera très compétitif et peut espérer conserver son titre acquis en 2021, car il y a beaucoup de joueurs talentueux et expérimentés dans cette équipe. Il sera très difficile à jouer » a livré Alain Giresse. L’ex-entraîneur des Lions de la Teranga estime que cette 34ᵉ édition sera très relevée. Celui qui a évolué aux côtés de la légende Michel Platini n’a pas tort.

Toutes les plus grandes nations du football africain seront présentes en Côte d’Ivoire. Pour conserver son titre, le Sénégal devra batailler très fort. La Côte d’Ivoire a mis les petits plats dans les grands afin que la grande messe du football africain soit une réussite. Des investissements colossaux ont été réalisés dans le but de faire sortir de terre des infrastructures de haut standing. Le 11 février prochain, on connaîtra l’identité du nouveau champion d’Afrique de football.