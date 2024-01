Cette famille milliardaire d’Afrique du Nord a gagné 100 millions $ en moins de 14 jours

La famille El-Sewedy, emblématique dans le cercle restreint des familles milliardaires égyptiennes, a récemment connu une ascension spectaculaire de sa richesse, avec une augmentation remarquable de près de 100 millions de dollars en moins de deux semaines. Cette prospérité fulgurante découle de leur participation collective dans Elsewedy Electric, la société qu’ils ont fondée en 1938, qui s’est affirmée comme une figure incontournable du secteur de la fabrication d’équipements électriques. Ces gains substantiels proviennent principalement de l’appréciation significative des actions de la société sur la Bourse égyptienne.

Au cours des dernières semaines, la Bourse égyptienne a été témoin d’un intérêt accru pour Elsewedy Electric, propulsant les actions de la société à la hausse. Cette tendance a été particulièrement bénéfique pour la famille El-Sewedy, dont la participation dans la société a augmenté de 3,074 milliards EGP, soit près de 100 millions de dollars, depuis le 8 janvier 2024. Les investisseurs et autres acteurs du marché ont manifesté un vif intérêt en acquérant activement des actions du groupe électrique multinational.

La montée en flèche des actions d’Elsewedy Electric à la Bourse égyptienne, avec une augmentation de 6,98 pour cent, a été le catalyseur de cette augmentation soudaine de la richesse de la famille El-Sewedy. Ces performances exceptionnelles ont propulsé la capitalisation boursière de la société au-delà de la barre des 2 milliards de dollars, générant des bénéfices substantiels pour les actionnaires de l’entreprise.

La famille El-Sewedy, détenant conjointement 68,1 pour cent de la société, à travers les parts d’Ahmed El-Sewedy et de ses frères et sœurs, Sadek et Mohammed, détient actuellement 1 478 358 330 actions ordinaires. Cette solide prise de position a consolidé Elsewedy Electric parmi les sociétés égyptiennes les plus valorisées, consolidant son rôle central dans le secteur de la fabrication d’équipements électriques.

La valeur marchande de la participation commune de la famille El-Sewedy dans Elsewedy Electric a connu une croissance significative, passant de 44,03 milliards EGP à 47,1 milliards EGP au moment de la rédaction. Cette ascension rapide a renforcé la position de la famille en tant que l’une des familles les plus riches d’Égypte et en a fait des investisseurs majeurs sur la Bourse égyptienne.