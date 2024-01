iPhone : cette mise à jour permet de protéger le téléphone en cas de vol

Apple, en réponse aux inquiétudes croissantes concernant la sécurité des données sur les téléphones mobiles, a introduit une fonctionnalité significative pour les utilisateurs d’iPhone dans sa dernière mise à jour, iOS 17.3. La fonction, intitulée « Protection en cas de vol de l’appareil« , représente un progrès notable dans la lutte contre le vol fréquent de téléphones, un problème particulièrement pressant dans les métropoles où les vols sont monnaie courante.

Avant d’aborder les détails techniques de cette fonctionnalité, il est essentiel de comprendre le contexte global de sécurité qui a motivé Apple à développer cette solution. Les smartphones volés ne représentent pas seulement une perte matérielle, mais aussi un risque majeur pour la sécurité des données personnelles. La « Protection en cas de vol de l’appareil » vise à ajouter des couches supplémentaires de sécurité pour prévenir l’accès non autorisé, même si le voleur parvient à obtenir le code d’accès de l’appareil.

La fonctionnalité impose l’utilisation de Face ID ou Touch ID pour modifier des paramètres sensibles ou accéder aux mots de passe. De plus, un délai de sécurité d’une heure est introduit pour les réglages encore plus sensibles liés à l’Apple ID et la désactivation de la fonction « Trouver mon iPhone ». Pendant cette heure, toute modification nécessite une nouvelle authentification biométrique.

Pour activer la nouvelle fonctionnalité, suivez ces étapes simples :

Assurez-vous que votre iPhone est mis à jour avec iOS 17.3. Ouvrez l’application « Paramètres ». Faites défiler jusqu’à « Face ID & Code » (ou « Touch ID & Code » selon votre modèle d’iPhone). Cherchez l’option « Protection en cas de vol de l’appareil ». Activez l’interrupteur pour mettre en marche cette fonctionnalité.

Bien que cette fonction offre une sécurité renforcée, elle ne remplace pas les pratiques de sécurité générales comme la sauvegarde régulière des données et l’utilisation de mots de passe complexes. En cas de vol, il est également crucial d’agir rapidement, en contactant les autorités et en utilisant les outils iCloud pour sécuriser votre appareil et vos données. Avec l’activation de cette fonctionnalité, Apple espère non seulement sécuriser les iPhones en cas de vol, mais aussi dissuader les voleurs potentiels.