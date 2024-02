Afrique : ce milliardaire prend la tête du premier groupe de services financiers de ce pays

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Une nouvelle révolutionnaire secoue le secteur financier nigérian avec la nomination de Femi Otedola en tant que président de la First Bank of Nigeria Holdings Plc (FBN Holdings), le premier groupe de services financiers du pays. Cette annonce, rendue publique lors d’une notification à la Bourse nigériane, marque un tournant majeur dans l’histoire de l’institution. Après huit mois en tant que directeur non exécutif du conseil d’administration, Otedola accède désormais à la présidence, succédant ainsi à Alhaji Ahmad Abdullahi.

La décision de hisser Otedola à ce poste prestigieux découle de sa vaste expérience et de son parcours de leadership exceptionnel dans diverses industries. Connue pour son approche visionnaire de l’entrepreneuriat, sa capacité à lancer des entreprises et à stimuler la croissance a été démontrée notamment chez Geregu Power, une entreprise de production d’électricité parmi les plus dynamiques d’Afrique. Son investissement récent dans Dangote Cement témoigne également de sa confiance dans le potentiel économique du Nigeria.

Publicité

Au-delà de ses succès commerciaux, la fortune d’Otedola, estimée à 1,3 milliard de dollars, reflète son impact significatif sur l’économie nigériane. Sa participation à divers conseils d’administration et postes de direction, ainsi que son engagement au sein de l’équipe nationale de gestion économique, soulignent son influence dans les sphères décisionnelles du pays. Ses efforts philanthropiques ont également attiré l’attention, notamment à travers un don récent au Fonds fiduciaire pour la sécurité de l’État de Lagos.

L’engagement d’Otedola en faveur de l’éducation se manifeste par un don généreux à l’université Augustine d’Ilara-Epe, dans l’État de Lagos, où il occupe le poste de chancelier. Ce don substantiel couvrira les frais de scolarité de 750 étudiants pour la session académique 2023-2024, soulignant ainsi son dévouement à la philanthropie et à l’amélioration de l’accès à l’éducation.

La nomination d’Otedola à la présidence de la First Bank du Nigeria marque un nouveau chapitre dans sa carrière impressionnante et illustre son engagement envers le développement économique et social du pays.