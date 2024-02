Afrique : un pays enclenche un projet majeur pour son économie

Quand on évoque le Nigeria dans le domaine économique, on pense le plus souvent aux hydrocarbures. La nation d’Afrique de l’Ouest est l’un des plus grands producteurs de pétrole sur le continent. Cependant, il n’y a pas que le pétrole au Nigeria. En effet, la puissance économique continentale possède un incroyable potentiel dans le domaine de l’agriculture. Ce secteur demeure sous-exploité, malgré la présence d’immenses atouts.

Très grand consommateur d‘huile de palme, le Nigeria vient de lancer une usine dédiée à la production d’huile de palme. L’usine est située à Akwukwu-Igbo, dans la zone de gouvernement local d’Oshimili North et elle a été inaugurée ce mardi 13 février en présence d’un parterre d’autorités. Ladite usine est une infrastructure de premier choix qui va permettre au Nigeria d’accroître considérablement sa capacité de production en huile de palme.

Publicité

D’après des sources bien introduites, l’usine a une capacité de traitement de 10 tonnes par heure de noix de palme. La construction de cette infrastructure est le fruit d’une étroite collaboration entre l’État et la société agro-industrielle Norsworthy Farms & Agro Allied. « L’investissement de Norsworthy s’explique par le fait que l’huile de palme est un ingrédient clé dans la production de plusieurs biens de grande consommation sur le marché nigérian, dont le savon, les cosmétiques, les biscuits, les produits pharmaceutiques, la margarine, ou encore les détergents. Il y a une opportunité d’affaires et les retours sur investissement seront importants« a laissé entendre le directeur général de Norsworthy Farms & Agro Allied.

Selon des données officielles, le Nigeria est le premier producteur africain d’huile de palme. Malgré cette position de leader, le pays continue d’importer près de 25 % de ses besoins de consommation. En se basant sur les chiffres mentionnés sur la plateforme Trade map, on peut voir que le Nigeria a dépensé la somme astronomique de 300 millions $ pour combler son déficit de production en huile de palme.

Grâce à la rente pétrogazière, le Nigeria a donné une incroyable force de frappe à son économie. Cependant, elle dépend encore trop de ses richesses en hydrocarbures. Conscientes de cet état de fait, les premières autorités du pays ont enclenché de nombreuses réformes dans le but de dynamiser les autres domaines de l’économie. L’agriculture occupe une place importante dans ce processus de diversification de l’économie nationale. Avec une politique beaucoup plus ambitieuse, le Nigeria sera en mesure de faire basculer son agriculture dans une autre dimension et se placer du même coup comme une référence en Afrique.