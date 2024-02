Audition parlementaire à New-York : Des lauriers au président Vlavonou et à ses collègues députés

Une délégation de l’Assemblée nationale du Bénin conduite par le président Louis Gbèhounou Vlavonou a participé du 08 au 09 février 2024 à l’audition parlementaire annuelle de 2024. Ces assises initiées conjointement par l’Union interparlementaire (UIP) et le président de l’Assemblée générale des Nations Unies se sont déroulées à New-York. « Mettre un terme aux conflits : comment construire un avenir pacifique », c’est le thème qui a focalisé les attentions au cours de cette audition parlementaire. Ce thème s’est décliné en plusieurs sous thématiques.

Au cours des différentes communications, l’UIP et l’ONU ont recueilli les avis et propositions des participants. Au terme des deux jours de travaux ayant mobilisé près de 300 personnes constituées de conseillers, d’experts de plus de 70 Parlements, de parlementaires, de présidents de parlement, il a été suggéré une perspective parlementaire au Pacte pour l’avenir et le document final de cette audition parlementaire devra être adopté à l’issue du Sommet de l’avenir que va organiser l’ONU en septembre 2024. « La contribution de la femme et de la jeunesse au développement » était également au cœur de cette audition parlementaire. La délégation béninoise composée du président Louis Gbèhounou Vlavonou et des députés Lazare Sèhouéto et Constant Nahum a participé activement aux travaux.

Les efforts du parlement béninois salués

Le président Louis Gbèhounou Vlavonou a, en marge de ce rendez-vous annuel, échangé avec quelques personnalités. Il s’agit de Tulia Ackson et Martin Chungong, respectivement présidente et secrétaire général de l’UIP. Ce fut le lieu pour le président du parlement béninois de féliciter Tulia Ackson pour son élection à la tête de l’UIP. Il n’a pas manqué d’exposer les actions entreprises par son institution relativement à la participation des femmes au processus de développement et leur inclusion aux instances de prise de décision. Ces actions qui promeuvent la femme et la jeunesse ont forcé l’admiration de la présidente de l’UIP qui a félicité le Président de l’Assemblée nationale pour les lois et les initiatives prises dans ce sens.

Tulia Ackson a encouragé la délégation béninoise à ne pas s’arrêter en si bon chemin. S’agissant de la coopération interparlementaire, Tulia ACKSON en sa qualité de présidente du Parlement de la Tanzanie, a invité Louis Gbèhounou Vlavonou dans son pays pour une viste de travail à l’Assemblée nationale de la Tanzanie. Sidéré par la contribution de l’Assemblée nationale du Bénin à la consolidation des acquis démocratiques et la stabilité politique, Martin Chungong, secrétaire général de l’UIP, a sollicité la contribution du président du parlement béninois dans la résolution des crises politiques qui secouent actuellement le Gabon, le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

A cette occasion, le secrétaire général de l’UIP s’est engagé au nom de l’institution à appuyer les programmes de caucus des femmes et des jeunes parlementaires. L’UIP compte également contribuer au renforcement des capacités des députés et du personnel parlementaire sur des problématiques liées aux changements climatiques, les risques de catastrophe, la paix, et la sécurité, promet Martin Chungong.