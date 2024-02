Cette menace qui inquiète l’occident en mer rouge

Les tensions en mer Rouge inquiètent de nombreuses nations, notamment à cause des répercussions que les différentes opérations observées sur place ont sur le commerce international. En effet, près de 30% du commerce international maritime transite par la région. Face aux risques que représentent désormais les traversées (attaques, prises d’otages), de nouvelles routes sont explorées.

Or, ces nouvelles routes sont généralement plus longues et donc plus coûteuses. Résultat, les commandes mettent plus de temps à arriver et tout coûte plus cher, que ce soit pour les entreprises… Ou pour le consommateur final. De fait, une coalition internationale, menée par les États-Unis et le Royaume-Uni a été mise en place pour permettre aux navires de passer avec plus de certitudes.

Les Houthis menacent de couper internet

De leur côté, les rebelles Houthis pourraient être tentés d’opter pour une toute nouvelle stratégie… À savoir s’attaquer aux câbles internet. Et si cela venait à se concrétiser, cela pourrait avoir d’importantes répercussions sur l’Europe et le reste du monde. Preuve de leur sérieux quant au sujet, les rebelles Houthis ont publié sur le compte Telegram, une carte sur laquelle on voit apparaître ces mêmes câbles.

Du côté des décideurs, cette menace laisse entendre le pire. Pour le Gulf International Forum (think tank américain), le fait que le Yémen soit à un emplacement “critique”, puisque les câbles sous-marins du monde entier y passent à proximité, rend les menaces particulièrement crédibles. Pour autant, une telle action aurait d’importantes répercussions sur le groupe soutenu par l’Iran.

Une riposte armée en cas de coupure ?

En cas de coupure internet généralisée, c’est tout un pan de l’économie mondiale qui pourrait être concernée. Résultat, il n’est pas à exclure que des opérations militaires aient rapidement lieu, afin de répondre aux actions lancées. Mais là encore, les forces armées pourraient avoir du mal à communiquer, car elles aussi dépendent d’un internet connecté et fonctionnel.