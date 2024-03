25 ans de décès de Mgr Isidore de Souza : Voici ce qui est prévu

En prélude à la commémoration du 25ᵉ anniversaire de décès de Mgr Isidore de Souza, ses amis réunis au sein de l’Association des amis de Mgr Isidore de Souza (Amis) ont organisé une rencontre avec la presse. L’objectif pour eux, était d’annoncer les différentes actions prévues pour marquer d’un cachet spécial cette célébration.

25 ans après son décès, les souvenirs de l’ancien archevêque de Cotonou, Mgr Isidore de Souza demeurent. Les anciens étudiants de l’École d’initiation théologique et pastorale de Cotonou n’entendent pas laisser cet événement passer sous silence. Face à la presse, ils ont annoncé qu’une campagne médiatique sera organisée dans le but de promouvoir la pensée de l’illustre disparu. On retiendra qu’une messe sera célébrée le 13 mars prochain à 13h à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou en sa mémoire. Sur certaines paroisses de l’archidiocèse de Cotonou, les jeunes seront entretenus autour de la citoyenneté et des valeurs humaines. Une action de charité à l’endroit des pensionnaires de la prison civile de Cotonou sera également organisée toujours dans le cadre de cette célébration.

Publicité

Il s’agit ainsi d’une manière pour les membres de ce creuset, d’amener les leaders à s’inspirer des approches d’action de Mgr Isidore de Souza pour une vie démocratique apaisée, la cohésion sociale et la paix durable. Notons que cette rencontre avec les hommes des médias a été l’occasion pour eux de rappeler ce que l’illustre disparu a représenté pour le Bénin. Pour Marcelline Gbèha Afouda et ses collaborateurs, Mgr Isidore de Souza a été l’architecte incontournable de la démocratie béninoise. Pour rappel, l’ancien archevêque de Cotonou a été un acteur clef de la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation de février 1990. Il avait été président du Haut Conseil de la République (HCR).