AES: la coopération se renforce entre ces deux pays

À Niamey, capitale du Niger, s’est déroulée une réunion de travail bilatérale hautement stratégique entre le ministre nigérien du Pétrole, M. Mahaman Moustapha Barké Bako, et la ministre malienne de l’Énergie et de l’Eau, Mme Camara Bintou. Cet événement d’une journée a pour objectif de discuter les termes d’un potentiel contrat de vente de gasoil, impliquant la Société Nigérienne du Pétrole (SONIDEP) et l’Office Malien des Produits Pétroliers (OMAP).

Cet échange, qui s’inscrit dans la continuité d’un protocole d’accord signé le 17 février 2024, rassemble des acteurs clés du secteur énergétique de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest. Le but étant de consolider un approvisionnement en gasoil provenant du Niger. Cet accord pourrait marquer un tournant dans la coopération régionale en matière d’énergie.

Lors de cette réunion, divers sujets ont été abordés, allant de l’amendement du programme de travail à l’évaluation des mesures de sortie de crises. L’accent a été mis sur la sécurisation des opérations et sur l’étude des projets de convention entre le Niger et le Mali, signifiant une étape majeure vers une collaboration renforcée. Le ministre nigérien a souligné l’importance de ce contrat, qui sera cette fois-ci de nature commerciale et signé entre les sociétés plutôt qu’entre les États.

Il a insisté sur la nécessité d’appliquer un prix préférentiel aux pays de l’AES, en vue de respecter les directives du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie. Mme Camara Bintou a exprimé son optimisme quant à la résolution rapide des problématiques soulevées, soulignant l’urgence de la situation à l’approche du mois de Ramadan.

Cette période de forte demande représente un défi logistique et stratégique pour les pays concernés, rendant la finalisation de ce contrat d’autant plus cruciale. La rencontre a également été marquée par l’accueil chaleureux réservé à la délégation malienne à l’aéroport International Diori Hamani de Niamey. Ce geste témoigne de la volonté des deux nations de renforcer leur collaboration dans le domaine énergétique, essentielle pour le développement et la stabilité de la région.