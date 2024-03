Football : cette star africaine marche dans les pas de Didier Drogba

La première journée des 8ᵉˢ de finale de la Ligue Europa a débuté ce jeudi 07 mars avec des matchs spectaculaire. L’une des rencontres qui a tenu en haleine les fans de football, c’est le choc entre l‘Olympique de Marseille et le club espagnol de Villareal. Le sous-marin jaune, qui est un ancien vainqueur de la C3, fait figure de favori pour remporter le trophée.

Les ibériques se déplaçaient hier sur la pelouse de Marseille et ils se sont littéralement fait manger par les phocéens. L’olympique de Marseille s’est imposé sur le score sans appel de (4-0). L’équipe française a pris une sérieuse option pour la qualification en Quart de finale. Le collectif marseillais s’est sublimé, mais un joueur en particulier a ébloui le match par son talent. Il s’agit de Pierre Emerick Aubameyang, l’attaquant international gabonais.

Publicité

En effet, l’ex-joueur d’Arsenal et du FC Barcelone a inscrit un doublé contre le sous-marin jaune. Il a pesé de tout son poids sur la défense espagnole durant toute la rencontre. Avec ses deux buts, Pierre Emerick Aubameyang a égalé Didier Drogba en termes de nombre de buts inscrits par un joueur marseillais sur une édition de la Coupe d’Europe. Rappelons que Marseille a joué le tour préliminaire de la Ligue des champions avant d’être reversé en Europa League.

Si on fait le cumul, on constate que l’attaquant gabonais a marqué 11 buts en 10 matchs de Coupe d’Europe. Didier Drogba avait réalisé exactement la même performance lors de la saison 2003-2004 lorsqu’il jouait à l’OM. Pierre Emerick Aubameyang a donc égalé la légende Didier Drogba et il aura l’occasion de le dépasser lors du match retour du 8ᵉ de finale en Espagne. En 2004, la légende ivoirienne, grâce à ses performances stratosphériques, avait porté l’OM pour l’amener jusqu’en finale de la Ligue Europa. Aubameyang est sur la même lancée et il compte faire mieux que son glorieux aîné en remportant la coupe.