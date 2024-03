Israël: Un pays du Maghreb commande deux satellites espions

Le Maroc a franchi une étape significative dans le renforcement de ses capacités de surveillance et de reconnaissance en passant commande de deux satellites espions auprès d’Israël. Cette information, révélée par un rapport de l’Institut International de Recherche sur la Paix de Stockholm (SIPRI) et relayée par le site marocain Bladi, souligne l’importance de cette acquisition dans le contexte de la modernisation de l’armement marocain.

Les satellites, de type Ofek, sont le fruit d’une collaboration avec Israel Aerospace Industries (IAI), établissant un nouveau jalon dans la coopération technologique entre le Maroc et Israël. L’Ofek-13, doté d’un radar à synthèse d’ouverture, est particulièrement remarquable pour ses capacités avancées de surveillance, offrant une résolution d’image jusqu’à 0,5 mètre.

Le lancement réussi de l’Ofek-13, depuis la base aérienne de Palmachim en Israël le 29 mars 2023, témoigne de la réussite de cette initiative. Opéré par l’unité 9900, ce satellite symbolise une avancée notable dans les capacités de renseignement et de sécurité du Maroc.

Au-delà de l’aspect militaire, ces satellites serviront dans divers secteurs tels que l’agriculture, le suivi du changement climatique et la gestion des catastrophes, contribuant ainsi à une approche plus intégrée de la sécurité nationale. Ils joueront également un rôle clé dans la lutte contre des fléaux tels que l’immigration illégale, la contrebande et le terrorisme.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des efforts du Maroc pour étendre ses capacités spatiales, après le lancement de satellites en 2017 et 2018. Elle confirme l’ambition du royaume de se positionner comme un acteur spatial majeur dans la région.

Le rapport du SIPRI, mis en lumière par Bladi, révèle non seulement l’ampleur de la coopération entre le Maroc et Israël mais souligne également l’engagement du Maroc dans l’adoption de technologies avancées pour sa sécurité et son développement. Cette initiative marque une étape significative dans la modernisation des capacités de surveillance du Maroc, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération régionale et internationale dans le domaine spatial.